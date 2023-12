Sigma se chce v závěru roku docvaknout na Plzeň. S top trojkou však prohrává

„Nedívám se na zápas s Plzní jako na odvetu za pohár. Spíše tak, že je to konfrontace se silným soupeřem, který to jasně demonstroval v Evropě, kde vyhrál skupinu bez ztráty bodu,“ připomenul olomoucký trenér Václav Jílek fantastickou bilanci Viktorie v Konferenční lize; vyhrála všech šest mačů. „O to větší máme motivaci uspět a popasovat se s tak kvalitním protivníkem.“

Plzeňský kouč Miroslav Koubek věří, že po čtvrteční hladké výhře 3:0 nad Astanou najdou jeho svěřenci dostatek sil.

„Sigma přemýšlí stejně, má zálusk na třetí místo. Je tam balík pěti mužstev, která myslí na třetí místo a my jsme jedním z nich. Čeká nás náročný duel, zase po pohárovém čtvrtku. Ale myslím, že se nám podařilo nějaké síly ušetřit a pojedeme tam s cílem to dokázat,“ prohlásil.

Zatímco Plzeň pokračuje v nabitém programu, Olomouc minulý víkend v Teplicích nehrála kvůli nezpůsobilému terénu. „Odložený zápas nijak zvlášť přípravu nenarušil. Z kondičního pohledu a zápasové pravidelnosti zápas trochu chyběl, ale jinak to nebyl zásadní problém,“ podotkl Jílek.

Pospíšil si stopku neodpykal

Charitativní podtext Utkání bude spojeno se dvěma charitativními projekty. Celé 19. kolo se hraje jako Zelené kolo a propaguje nadaci Zelený život. Sigma utkání věnuje i dárcům krve. Na zápase budou jako hosté dárci, kteří absolvovali odběr v týdnu. Zároveň Olomouc upozorňuje na akci Daruj modrou krev. Přímo na Andrově stadionu bude 19. prosince zřízeno mobilní odběrné místo a dárci mohou odběr zažít v unikátním prostředí. Před nedělním šlágrem s Plzní bude připravena fanzóna s občerstvením a soutěžemi o ceny.

Na třetí pokus v ročníku chce Olomouc plzeňský skalp. „Potkáváme se v tomto roce už poněkolikáté, ale mění to asi jen tolik, že máme k dispozici více výchozích materiálů pro přípravu. Víme, že Plzeň může hrát ze čtyřky vzadu, ale i z trojky. To mají zvládnuté, ale stejně tak i my. Bude to spíš o aktuální pohodě a individuální formě na hřišti,“ přemítá Jílek.

Kromě zraněného záložníka Jana Navrátila mu bude chybět také středopolař Martin Pospíšil, jenž si v Teplicích nemohl odpykat trest za čtyři žluté karty.

„Bohužel, zdravotně jsme ale jinak víceméně v pořádku, všichni hráči jsou buď v plném, nebo v částečném tréninku,“ dodal Jílek.

Příliš pravděpodobné nejsou starty útočníků Růska s Kramářem, kteří se vrací po dlouhodobém zranění.