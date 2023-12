Snad jsem si góly schoval na jaro, věří plzeňský Sýkora

Výhra v posledním kole před zimní pauzou posunula Plzeňany zpět na třetí příčku tabulky, na vedoucí Spartu ztrácejí patnáct bodů. „Nebyl to lehký zápas, jsme rádi, že jsme ho zvládli. Nevstoupili jsme do něj dobře, podobně jako v pohárovém utkání dostali rychlou branku. Naštěstí se nám povedlo rychle vyrovnat a ještě do poločasu překlopit skóre na naší stranu,“ hodnotil utkání plzeňský záložník Jan Sýkora.

Jak těžké bylo po utkání proti Astaně v Konferenční lize znovu zmobilizovat síly?

Těžké to bylo celý podzim, protože zápasy se hrály v rychlém sledu. O to víc jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát poslední utkání v Olomouci, kde to nikdy není jednoduché. Vzhledem k podmínkám měli hřiště připravené dobře, ale na nějakou velkou kombinaci to nebylo.

Sigmu jste porazili potřetí v této sezoně. Sedí vám její hra?

Asi ukazujeme větší kvalitu v šestnáctce, tam jsme byli produktivnější. Sigma má dobré mužstvo, jsou tam šikovní hráči. My jsme přečkali pár nebezpečných akcí a podržel nás také Jindra Staněk. To utkání bylo hodně soubojové, vítězství si ceníme.

Bylo důležité, že jste po obdržené brance rychle srovnali stav?

Rychlé vyrovnání nám samozřejmě pomohlo, dlouho jsme se netrápili nepříznivým stavem. Když se pak povedlo přidat i druhou branku, dodalo nám to klid. Ve druhé půli byly šance na obou stranách a jsme rádi, že vítězně jsme z toho utkání vyšli my.

Klíčovým momentem byla zřejmě druhá branka těsně před poločasem, souhlasíte?

Po zaváhání jejich gólmana vznikla ve vápně nepřehledná situace. My toho využili a vstřelili důležitý gól. V koncovce si věříme, znovu jsme si dokázali, že umíme být produktivní. Po pauze jsme věděli, že musíme být zodpovědní směrem do defenzívy. Nějaké nebezpečné situace tam byly, ale i s pomocí našeho gólmana jsme to zvládli.

I vy jste se ocitl v nadějné příležitosti. Co chybělo ke gólu?

Dobrou šanci jsem měl už poněkolikáté. Teď jsem zakončoval hodně z úhlu, ale i když balon skákal, mohl jsem to asi trefit lépe. Je to škoda, doufám, že jsem si góly schoval na jaro.

Jste spokojeni s třetí příčkou po podzimu?

Před utkáním to byl náš cíl, takže ano. Za poslední měsíc jsme se zvedli a závěrečné zápasy odehráli vítězně. Od toho se musíme odpíchnout. V průběhu podzimu jsme poztráceli zbytečně body, asi to byla i daň za účast v pohárové Evropě. Na jaře musíme být lepší.