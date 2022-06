Nedůvěra mě motivuje, říká posila brněnské defenzivy Matejov

„Jdu se sem poprat o ligu, abychom ji pro Brno udrželi. Chci dokázat divákům, kteří jsou v Brně nároční, že na to máme,“ povídal včera na stadionu v Králově Poli, který bude příští sezonu jeho novým domovem po deseti letech ve Zlíně.

Zjištění, že reakce na jeho angažování – podobně jako na podpis smlouvy s dalším zadákem Josefem Divíškem ze Slovácka – jsou opatrné a místy i negativní, ho nerozhodilo. Bere to jako motivaci.

„Každý má internet a umí si prolustrovat, co se píše. Byl jsem připravovaný na to, že jsou tady lidé specifičtí a nároční. Přišel jsem jim dokázat, že se mýlí,“ usmíval se 33letý Slovák, nastupující na krajích zadní řady, ideálně napravo.

Zbrojovka jakožto staronový účastník nejvyšší soutěže zahájila včera přípravu a před její šatnou bylo živo. Matejov s Divíškem totiž nejsou jedinými ligou prověřenými hráči, s nimiž Brňané do letního období vykročí. Na test si pozvali také útočníka Jakuba Yunise, obránce či záložníka Denise Granečného a stopera Michala Jeřábka.

Jeřábek (do zimy hrál v Kazachstánu) a Yunis (rozloučil se v Olomouci) jsou volnými hráči, Granečný ještě patří Baníku Ostrava. „Všechny tři známe. Jde o to zkontrolovat jejich zdravotní stav a aktuální připravenost. Nebereme je sem s tím, že jim nevěříme. Čekáme, že nám můžou pomoct,“ řekl sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár. U Yunise bude Zbrojovku zajímat zdravotní stav, protože se téměř celou loňskou sezonu potýkal se zraněním, u Jeřábka je zase otazníkem jeho herní pauza.

Zbrojovka se snaží nabrat takové hráče, aby byla na vstup do první ligy připravenější než předloni. Tehdy se téměř neposílila a od startu zaostávala. Nyní vytasila už pět nových jmen a další hráče by ráda přivítala v příštím týdnu. „Máme je v hledáčku. Během příštího týdne se ligové týmy začnou rozjíždět na zahraniční soustředění a my bychom rádi využili toho, že některé hráče už s sebou brát nebudou,“ naznačil další cestu trenér Richard Dostálek. Prvním testem pro jeho obměněnou sestavu bude zítřejší zápas v Bystrci, kde účastník krajského přeboru slaví 90. výročí založení.

Dostálek jde do startu s optimismem. „Jsem moc rád, že je mužstvo poskládané tak, aby to splňovalo kvalitativně i kvantitativně naše nároky na začátek přípravy. Už na tréninku se ukázalo, že máme zdvojené posty, můžeme proti sobě postavit dvě jedenáctky a hned zkoušet věci, které bychom možná chtěli hrát,“ uvedl.

Počítá i s talentovaným záložníkem Michalem Ševčíkem, o něhož projevila zájem Sparta. „Jednání ještě nejsou ukončena, ale my spíš počítáme s tím, že nám pro tuto sezonu zůstane,“ podotkl Požár.