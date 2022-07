Brno na startu ligy. Rozpaky z posílení a touha po klidných vodách

Doufá, že konečně zastaví koloběh vzestupů a pádů, s nímž tři z posledních čtyř let strávila ve druhé nejvyšší soutěži.

„Máme v sobě pokoru, ale i nějaké ambice. Všichni budeme spokojení, když se budeme pohybovat v klidných vodách. Pokud se od začátku do konce nedostaneme pod tlak, vyhodnotíme si sezonu jako úspěšnou,“ říká její sportovní manažer Tomáš Požár.

Zároveň však Zbrojovka sama připouští, že do sezony ani po několika měsících příprav nejde s takovým mužstvem, jaké by si pro svoje plány přála mít. Do úvodního zápasu proti silnému Slovácku chyběly dva dny, když vedení klubu na tiskové konferenci potvrdilo, že dál jedná o posilách na dvě místa v sestavě. „Bavíme se o pozici stopera, to určitě, a minimálně ještě jednu pozici bychom chtěli řešit,“ naznačil Požár. Vyloučil, že by vytipovaný hráč byl k dispozici už na 1. ligové kolo.

Proto návrat brněnského týmu mezi elitu vzbuzuje vedle očekávání i rozpaky. Částečně připomíná stav před dvěma lety, kdy Zbrojovka posílení pro ligu nezvládla, krátce po startu soutěže ji navíc zdecimovala zranění a nemoci a brzo spadla do bojů o záchranu, jež nezvládla.

Letos na rozdíl od předloňska při posilování sáhla po osvědčených ligových jménech, po dvou letech má na levou stranu sestavy levonohé hráče, což je plus, hned dva ze čtyř klíčových postů v ose týmu nicméně oproti druhé lize zkvalitnit nedokázala. Zkušeného brankáře má v Martinu Berkovcovi, útočníka v Jakubu Řezníčkovi, lídra obrany a defenzivní štít do středu pole však už ne.

„Ode mě samozřejmě neuslyšíte nic jiného, než že věříme, že jsme v lepším stavu než předloni. Zdravotní stav hráčů je lepší, alternace jednotlivých pozic je vyšší, tak věřím, že nachystaní budeme,“ míní Požár.

Při pohledu na ligový los, kdy Zbrojovka čtyřikrát z prvních šesti kol hraje proti loňským účastníkům skupiny o titul, je ale jasné, že kvalitu by brněnský tým potřeboval zvýšit hned.

Ostatně i bývalý brněnský trenér Svatopluk Habanec říká: „Lídrem mančaftu z devadesáti procent bývá stoper.“

Původní plány nevyšly

Kdyby Zbrojovce klaplo to, co si přála, měla by dnes v obraně ostříleného Romana Hubníka, v záloze by dominoval silový Modou Ndiaye a Řezníčkovi by na hrotu ve střílení gólů sekundoval Jakub Yunis.

Představa se s realitou rozešla záhy, kdy Hubník raději ukončil kariéru. „Nabídka Brna mě moc potěšila, ale už jsem nechtěl dojíždět,“ vysvětlil. Ndiaye se rozehrál v Plzni a Yunis naopak neuspěl v Brně na testech, které mu Zbrojovka umožnila. Neprosadil se ani stoper Michal Jeřábek, testem prošel jen záložník Denis Granečný.

Pro brněnské vedení tak začalo další hledání. Nových mužů přivedlo šest, nadějně se jeví zejména nigerijský rychlík Wale Musa Alli.

Pro srovnání: dvě posily chybí před ligou ke spokojenosti i Martinu Svědíkovi, kouči Slovácka. Takhle momentální stav shrnul na tiskovce on: „Jsem zklamaný, že se nám nepovedlo poučit z minulého roku. Máme větší šanci se dostat v pohárech dál než loni, ale odcházející hráče jsme nenahradili.“ Ve Zbrojovce si uvědomují, že jsou v jiné pozici než účastník evropských pohárů. „Máme určitou roli a nějaké možnosti. Řešíme, jak se trh vyvíjí, aby to zapadlo do našich mantinelů sportovně i ekonomicky,“ říká k možnostem na vyšperkování brněnské sestavy Požár.

V posledních dnech před ligou se v Králově Poli čekalo na uvolnění nadějného stopera Filipa Čiháka z Plzně, neměla to však být jediná varianta. „Vznikla nějaká fáma, že čekáme jen na Plzeň, ale my jednáme i jinde,“ uvedl brněnský manažer.

Noví oproti dřívějšku nejsou ve Zbrojovce jenom hráči, posilu má i realizační tým. Doplnil ho analytik. „Zpracovává data, statistiky a analyzuje soupeře. Bude i vyhodnocovat náš tréninkový cyklus, abychom mohli rozvíjet především mladší hráče směrem do budoucna,“ řekl trenér Richard Dostálek.

Rozpočet zůstal stejný

Změna nastala nejen v kádru Zbrojovky, ale i na stadionu. Nově nese jméno ADAX Invest arena. Majitel stadionu, tedy město, to prezentuje jako podporu klubu.

„Schválením přejmenování jsme umožnili delší trvání spolupráce tohoto partnera a Zbrojovky a zvýšení finanční částky, kterou klubu poskytne,“ sdělil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

K výměně trávníku, na jehož špatný stav fotbalisté často žehrají, naopak v létě nedošlo.

Brno v generálce před nadcházející sezonou remizovalo s Jihlavou 0:0.

Finančně je na tom Zbrojovka podle jejího majitele Václava Bartoňka stejně jako předloni, kdy rozpočet pro A tým vyčíslil na 70 milionů korun. Nového generálního partnera má v sázkové společnosti Tipsport.

„Někteří sponzoři odešli, jiní přišli. Výsledkem je kladná nula,“ sumarizuje stav klubové kasy zbrojovácký šéf. Spoluinvestora, kterého dlouhodobě hledá, zatím nepředstavil. „Fotbal dál platím s pomocí partnerů, s nimiž spolupracuji na svých jiných projektech,“ konstatuje.

Zajímavost Vítězná premiéra je stará sedm roků Až na začátek sezony 2015/16 je potřeba dojít v hledání posledního vítězného vstupu Zbrojovky do nejvyšší soutěže. Před sedmi lety zdolala doma Baník Ostrava 2:1, u čehož na hřišti byl i současný kapitán brněnského týmu Jakub Řezníček. V dalších ročnících následovaly v úvodních zápasech remíza v Karviné, domácí porážka s Baníkem, dvě sezony ve druhé lize a při zatím posledním startu mezi elitou před dvěma lety debakl 1:4 doma od Sparty.