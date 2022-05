Kvůli sestavě se umíme výživně pohádat, svěřují se kamarádi na lavičce Brna

Jeden ve tváři často nosí ustaraný výraz, z druhého emoce prýští při každé příležitosti. Navenek tak působí zbrojováčtí trenéři Richard Dostálek a Jozef Dojčan rozdílně – a v lecčems i jsou.

„U videa se občas pohádají, vyměňují si názory. Jak mají emoce kluci na hřišti, tak je mají i koučové,“ říká o Dostálkovi s Dojčanem jejich kolega z brněnského realizačního týmu Martin Doležal. Na tom, že se čas od času v trenérské kanceláři mluví hlasitěji, nevidí nic negativního. „Přitakávači by toho moc kupředu neposunuli. Fotbal má milion pohledů. Jogi (Dojčan) přinesl živelnost mezi nás i do kabiny,“ dodává Doležal.

Zároveň je potřeba říct, že je toho daleko víc, co Dostálka a jeho o rok a půl mladšího slovenského kolegu spojuje. Poprvé se potkali jako soupeři před sedmi lety, když Dostálek vedl juniorku Zbrojovky a Dojčan chystal devatenáctku Senice na Ligu mistrů. „Richard mě v tom zápase vysoko porazil, prohráli jsme 0:5,“ vzpomene si Dojčan.

Richard Dostálek (vpravo) a Jozef Dojčan na brněnské lavičce.

O nějaký čas později na svého brněnského přemožitele narazil znovu, a to v jedné lavici při přijímačkách ke studiu trenérské licence UEFA. „Za dva ‚studentské‘ roky mezi námi vzniklo přátelské pouto, které pak přerostlo ve velké kamarádství. Slibovali jsme si tehdy, že až jeden z nás bude mít zajímavé angažmá, pozve si toho druhého jako asistenta,“ vypráví Dostálek.

Možnost nastala loni, kdy do trenérského štábu Zbrojovky hledal náhradu za odcházejícího asistenta Petra Maléře. Dojčan byl tou dobou v divizním Lanžhotě a nabídku od Dostálka rád přijal.



Na stadionu spolu tráví spoustu času. Nejdřív přijíždí Dostálek, v práci bývá před sedmou. Podívá se do novin, projde si poznatky z předchozího dne, nachystá se na trénink. Na zdi visí i terč pro šipky, ale na ty dojde jen zřídka. Od rána do večera se řeší fotbal.

„Musím říct, že se tady vytvořila neskutečná parta lidí. My si lidsky úžasně rozumíme, i když se někdy neshodneme a dohadujeme se,“ usmívá se Dojčan. A že to prý bývají „výživné“ přenice. „Není to denně. Pokud máme oba jiný názor, umíme si ho říct. Důležité je, že stojíme jeden za druhým,“ líčí extrovert, v jehož trenérském životopise jsou mimo jiné angažmá v Petržalce nebo ve Skalici.

Cení si toho, že od Dostálka dostává hodně prostoru. „Richard je hlavní trenér, má rozhodující slovo. Zároveň je to chytrý člověk. Kdybych mu jen přitakával, tak by si mě sem nevzal. Oběma nám jde o to, aby byl náš tým úspěšný,“ popisuje.



Dostálek přikyvuje. „Vícekrát jsme se dorafali kvůli hráčům. Kdo má hrát, kdo si to zaslouží. Já řeknu svoji představu sestavy, Jogi nesouhlasí a pak si dva dny ukazujeme na tréninku, kdo jak pracuje, kdo je lepší, kdo si víc říká o nominaci. To jsou personální věci. Co se týká taktiky, rozestavení nebo jakým způsobem chceme bránit nebo útočit, tam máme shodu a hodně si rozumíme,“ vyzdvihuje.

Společný pohled na fotbal si oba koučové tříbili i na stáži v německém Aue. Dostálek tam dřív hrával, a když vyrazil na zkušenou, vzal Dojčana s sebou. „Tenkrát tam trénoval Domenico Tedesco, který se přes Schalke dostal do Lipska. Jak uměl pracovat s detailem a s taktikou, to jsem nezažil. Bylo to skvělé,“ chválil si stáž Dostálek.

Role má s Dojčanem jasně rozdělené. „Jogi vede standardní situace, obranné i útočné. Řídí tedy jejich koučink i při zápasech,“ zmíní příklad Dostálek. Proto bývá při utkáních vidět, jak gestem rukou vybízí svého kolegu, aby ho vystřídal u lajny a předával pokyny hráčům on.

Stalo se však také, že k duelu v přípravě nebyli pro nemoc k dispozici ani Dostálek, ani Dojčan. Tehdy je zastoupil Doležal, jehož hlavní náplní je příprava brankářů. „Už to není jako dřív, že se brankářský trenér věnuje jen gólmanům. Může říct svůj názor na hru. Role se provazují,“ sděluje bývalý gólman.

A jaké mají kolegové z lavičky Zbrojovky přání? „Když jsme byli v Aue a město bylo při zápase vzhůru nohama, říkal jsem si: tohle bych chtěl jako trenér zažít. A proč ne tady v Brně?“ přemítá Dojčan.