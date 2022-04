Plánuji být hybnou pákou, říká brněnský majitel Bartoněk

„Ona to byla hlavně naše povinnost,“ vyprávěl o dosažení postupu bez emocí.

Cítíte úlevu, že je druhá liga za vámi?

V našem případě by byl nepostup považován za selhání. Vzhledem k uplynulé divné tříletce (dva roky ve druhé lize, rok v první a loni sestup) šlo o splnění povinnosti. Můj přístup k této sezoně byl ryze pragmatický.

Trenér Dostálek na tiskovce mluvil o tom, že radost máte.

Cítím zadostiučinění, že prorokové, kteří mi říkali, že s ním nepostoupím, dostali lekci. Bylo jich hrozně moc. Trenér měl ode mě dávno avizované, že tyto tlaky budou, ale že ho neobětuju.

Po předminulém sestupu jste se ale zachoval opačně, trenéra Pivarníka jste po něm podržel, a také to nedopadlo dobře. Na podzim jste ho odvolal.

Nazval jsem období, které následovalo, divnou tříletkou. Tam měly vliv úplně jiné okolnosti.

Berete jako velkou výhodu, že máte díky brzkému postupu víc času na přípravu na ligu?

Specifikoval bych to tak, že někdy od loňského října dělám potřebné kroky, abychom na ligovou sezonu 2022/23 byli připraveni a šli do ní v úplně jiné kondici. Jsme daleko v jednání s hráči o jejich příchodu sem. Teď tu pozici vylepšuje, že jsme prvoligoví.

Odhadnete, kolik posil bude na nejvyšší soutěž potřeba přivést?

To si můžete za dvě nebo tři neděle poslechnout od sportovního úseku. Od toho jsou jiní. Já tomu musím vytvořit podmínky, sloužit tomu.

Poučíte se z léta po minulém postupu, kdy jste mužstvo neposílili dostatečně, do soutěže jste špatně vstoupili a už jste manko nedohnali?

Chápu, že takový pohled zvenčí můžete mít, ale jak jsme dopadli v tom ročníku v lize, bylo rozhodováno úplně jinými okolnostmi.

Půjdete do ligy už s novým spoluvlastníkem?

Na tom se pracuje. Myslím si, že za situace, jaká je teď, se to podaří dotáhnout do konce. Nechci teď být konkrétní, je zbytečné předbíhat událostem.

Plánujete zůstat hlavní postavou Zbrojovky?

Jsem týmově založený, je to tak. Názor na mě, že jsem nějaký solitér, nikomu nevyvracím, ale je to blbost. (úsměv) Nikdy jsem takový nebyl, za nějaký ten měsíc mně bude sedmdesát a v tomto věku se člověk s tím, co zažil a čím si prošel, už nemění. Plánuji být v pozici jakési hybné páky.