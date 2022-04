PRVOL1GOVÍ! Zbrojovka slaví postup, fanoušci nachystali speciální chorál

První liga, první liga, Zbrojovka! dunělo z rozjásané šatny brněnských fotbalistů, když tam po první oslavě s fanoušky dorazili zbrojováci slavit konec ročního vyhnanství ve FNL.

„Je příjemné, že se nám povedlo uzavřít to čtyři kola před koncem. Postup byl náš cíl, my jsme za ním šli zápas od zápasu, vyhrávali jsme a nemuseli jsme se ohlížet na to, jak hrají ostatní, jestli nám někdo pomůže nebo ne. Uhráli jsme si to sami. Splnili jsme cíl a jsme teď šťastní,“ pověděl záložník Jakub Nečas.

Favorit druhé ligy uzavřel svoji druholigovou misi, má hotovo. Jasno bylo už před tím, než Zbrojovka proti Třinci vůbec kopla do míče, postup jí zajistila odpolední ztráta Vlašimi ve Vyškově.

Na světelné tabuli se poprvé objevil nápis PRVOL1GOVÍ, který pak provázel celý zápas. Během oslav ho na transparentu rozvinuli i fanoušci, pomohli si ohni a dýmem a připravili působivé choreo.

Už jsme tam, už jsme tam! skandoval kotel. K úspěchu přišlo Zbrojovce pogratulovat 4 522 diváků.

„Přestože jsme věděli, že je hotovo, chtěli jsme vyhrát. Ukázali jsme svoji sílu, ukázali jsme, že góly dávat umíme. Postoupili bychom, i kdybychom prohráli 0:3, ale to by byla kaňka. I proto jsem rád, že jsme vyhráli, oslavy jsou díky tomu lepší. Zvládli jsme to vítězně, fanoušci mají radost. Slavili bychom i po porážce, ale tohle je lepší, je tady lepší energie,“ usmíval se Nečas.

Přestože o jejím postupu bylo rozhodnuto už před úvodním výkopem, dopřála Zbrojovka - neplánovaně a zřejmě i nechtěně - svým fanouškům i tak spontánní radost. Od svého vedení 2:0 začala podávat tak nevýrazný výkon, že Třinec vyrovnal na 2:2 a po hodině hry sáhnul rozladěný brněnský trenér Richard Dostálek hned ke čtyřem střídáním.

„Teď nechci mluvit negativně. Anglická královna si zítra přečte výsledek,“ nadhodil kouč Dostálek.

V 67. minutě diváky rozbouřil dotažením brejku ke gólu na 3:2 útočník Jakub Přichystal.

Profesorsky hrající staronový ligista pak výhru ještě korunoval gólem Filipa Blechy. Třinec už domácí celek nevykolejil a nezastavil ho ani výpadek jednoho ze stožárů s umělým osvětlením, který na poslední desetiminutovku vypověděl službu. Po krátkém přerušení se dohrávalo pod světly ze třech stožárů.

Z celkového hlediska si Zbrojovka pro kýžený postup došla zcela suverénně. Od 8. kola vedla tabulku a postupně navyšovala náskok. „Základ vytvořila skvělá parta, kluci táhli za jeden provaz. Jasně jsme si už na začátku sezony řekli, jaký cíl před námi stojí a jak k němu dospět. Povedlo se to už s předstihem,“ ocenil brněnský počin jeho záložník Pavel Zavadil v rozhovoru pro ČTK.

V sobotu mu bude 44 let a postup se Zbrojovkou, přestože kvůli zraněním nastupoval jen málo, označil za jeden z posledních velkých úspěchů své kariéry. „Je to krásné zajistit si postup tak dopředu. Ale zároveň je to zavazující pro nás všechny v klubu, abychom pracovali intenzivně dál,“ řekl.

Fanoušci si při té příležitosti připravili chorál, v němž během celého středečního zápasu oslavovali, že nebudou muset jezdit do Vlašimi do Chrudimi, ale na atraktivnější štace.

Zatímco Zavadil ještě nemá jasno, zda a případně v jaké roli u toho bude, do ligy se se Zbrojovkou definitivně vrací nejlepší druholigový střelec Jakub Řezníček. V týdnu klub oznámil, že s ním prodloužil smlouvu, a Řezníček to v 16. minutě oslavil do třinecké sítě svým šestnáctým gólem v sezoně.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na další spolupráci, v Brně jsem spokojený, klub je snad spokojený se mnou. A věřím, že to tak bude i nadále,“ řekl pro klubový web Řezníček. V první lize má na kontě 301 zápasů a v nich 77 branek, z toho 20 jich dal mezi lety 2015 až 2017 v Brně.

Již v první polovině dubna Zbrojovka oznámila prodloužení smlouvy do roku 2024 s jedním ze svých nejlepších mladých hráčů Michalem Ševčíkem.

Přímý postup do první ligy se v Brně slaví přesně po třiceti letech; tehdy tým pod názvem FC Boby Brno druhou nejvyšší soutěž vyhrál také přesvědčivě před Opavou. V roce 2012 přišel postup ze 4. místa díky vyhovujícímu stadionu a předloni na základě rozšíření ligového pelotonu na osmnáct účastníků.

Postupem Zbrojovky náboj ve druhé lize pro Brno nekončí. Na třetí Spartu B se po 26. kole bodově dotáhla Líšeň, a je možné, že vzájemný zápas těchto dvou celků v předposledním kole v Líšni bude přímým soubojem o účast v baráži.