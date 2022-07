Dva dny a dva zápasy za dva týmy: Falta bleskově od mistra k nováčkovi

„Byla to taková akce narychlo,“ usmíval se devětadvacetiletý hráč poté, co v sobotním vedru zvládl taky jednu půli v novém brněnském dresu.

Přípravné období uprostřed otevřeného přestupového okna občas takové vylomeniny přináší. Šimon Falta tak díky odchodu z Plzně do Brna nejen nastoupil během dvou dnů za mistra i za nováčka, ale taky si zahrál už podruhé během přípravy proti Slovanu Bratislava.

Přestupy v lize léto 2022

Za Zbrojovku se mu postavil na zbrusu nové levé straně její sestavy, kde spolupracoval s Denisem Granečným. Zatímco Granečného přesun z Baníku do Brna ještě není dořešený, Falta už ví, že příští sezonu by měl být jednou z opor brněnského celku při jeho návratu do první ligy.

Věděl to už v pátek, když z lavičky vstupoval do zápasu Plzně. První kontakt se Zbrojovkou měl za sebou ze čtvrtečního večera. I tak chtěl ještě za Plzeň hrát.

„Měl jsem v Plzni ještě platnou smlouvu, trenér se mnou počítal, že poločas ještě odehraju, a já jsem s tím neměl absolutně problém. Chtěl jsem si to užít. Něco jsem v Plzni strávil, poslední sezona byla titulová, a ač jsem byl na hostování v Baníku, furt jsem Viktorku sledoval. Byl jsem natěšený, mohl to být možná můj poslední zápas tam, zahrál jsem si s chutí,“ vyprávěl Falta v sobotu už v Brně.

Dostal se tam po páteční cestě vlakem z Plzně do Olomouce, kam dorazil kolem desáté večer, a sobotním kratším přejezdu pod Špilberk.

Na západě Čech byl od loňského ledna, na letošní jaro ho Plzeň poslala do Ostravy a teď ji Falta opouští zřejmě definitivně. V Brně začíná novou kapitolu.

Také v Králově Poli chtěl do zápasu – vzdor rychlým změnám – naskočit. „Chtěl jsem si zahrát, mít vytížení, které jsem (v Plzni) neměl, jaké bych chtěl. I proto jsem tady, že jsem chtěl hrát. Měl jsem v tom jasno,“ řekl.

Herní vytížení, blízkost Brna od Olomouce a důležitá role v mužstvu jsou tím, co z bývalého reprezentanta udělalo zatím největší letní posilu Zbrojovky. V Plzni se mu ani jednoho nedostávalo, a Falta usoudil, že by se to asi v dohledné době neměnilo.

Z borce, který před pár lety exceloval rychlostí a levačkou v Olomouci a motal hlavy hráčům španělské Sevilly, se stal hráčem s problematickou pozicí v Plzni. Tak jako jiní, kteří měli na levé straně nahradit tamní legendu Davida Limberského. Nepovedlo se.

Že bude Falta hrát v Brně, bych ještě před časem považoval za blbý fór. — Jan Dočkal (@Jan_Dockal) July 1, 2022

Jeho sprint je ladný a v levačce má dynamit, jenže žalostně málo ho zapálí, říká se o Faltovi v ligových kruzích.

V Brně by z tohoto pohledu mělo jít o oboustranně výhodnou spolupráci. Pro Zbrojovku bude hráč Faltových kvalit ternem a pro Faltu jde o šanci na restart; smlouva mu končí za rok.

„Za rok budu volný, takže hraju nejen za Zbrojovku, ale i o sebe, abych ukázal potenciálním zájemcům, nebo i Brnu, že tady chci být, a vybojoval si smlouvu. Kdybych si to do Brna přišel jen odchodit, tak bych poškodil sám sebe,“ uvědomuje si.

Nad tím, že ho místo bojů o přední příčky tabulky může čekat hra o udržení, neuvažuje. „Než abych někde střídal nebo paběrkoval v Plzni, tak jsem rád, že zase můžu ukázat, co ve mně je. Uvidíme, co bude dál. Hlavně jsem chtěl hrát fotbal, nabírat znovu sebevědomí, mít herní vytížení. Neřešil jsem, jestli je Brno nováček,“ řekl.

Stejně tak už si nechce lámat hlavu s tím, proč se ve své kariéře neposunul v Plzni.

„Nevím. Vrátil jsem se tam, cítil jsem, že úplně potřebný tak, jak bych chtěl, asi nejsem, a velkou roli hrála rodina. Takže jsem rád, že přišla Zbrojovka. Neváhal jsem, proto bylo jednání tak rychlé a jsem tady,“ uvedl.