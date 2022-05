Brno shání posily. Osu týmu ještě nemáme, říká manažer Požár

Tomáš Požár má po postupu do první ligy za úkol sehnat zejména leváka na kraj obrany, do Brna však bude muset přivést mnohem víc mužů, aby se neopakovala situace z posledního postupu Zbrojovky před dvěma lety, po němž následoval okamžitý pád zpět.

Jaké bylo loučení s mnoha hráči v posledním zápase sezony?

Odchod každého je vždy nepříjemný. Bojovali jsme tu společně a něčeho jsme také dosáhli. Jsou jen výjimky, kdy vám to není líto. V tomto případě ale byli všichni kluci skvělí, jsou to dobří fotbalisté i lidé. Zbývá jim jen popřát to nejlepší.

Byly odchody nutné?

Rozhodli jsme se, že chceme tým obměnit. Využili jsme tedy konce smluv některých hráčů.

Zasáhl vás něčí odchod více?

Těch, se kterými jsem tu od začátku, od mého příchodu v roce 2018. To platí o Peteru Štepanovském a Damiánu Barišovi. Byli tu dlouho, hodně jsme tomu obětovali, zažili horší i hezké chvíle. Tohle není pro sportovního manažera hezké období. Adrián Čermák byl také skvělý kluk. Málem bych pak zapomněl na Honzu Moravce, s tím se znám už z Bohemky a máme spolu skvělý vztah. Také tohle loučení je bolestné, ale fotbalový život není vždy příjemný.

Může nevydařená koncovka dvou posledních zápasů ještě zamávat s něčí židlí?

Závěr už byl ovlivněný více faktory. Postoupili jsme, pořád se něco slavilo, do toho dostali prostor hráči, kteří toho předtím tolik neodehráli. Takže si nemyslím, že ten závěr je nějak zásadním ukazatelem.

Ondřej Pachlopník po zranění kolena ukončí hostování v Plzni a vrátí se do Zbrojovky, jaká je však reálná možnost jeho zapojení se do hry?

Ondra se vrací, ale není ve stavu, kdy by mohl stihnout letní přípravu či začátek sezony. U něj je to ještě otázka pár měsíců, kdy bude zase fit. Samozřejmě s ním ale počítáme.

Jaká je situace ohledně Michala Ševčíka, kolem kterého údajně krouží pražská Sparta?

Je jedním z mladých talentů, o které je přirozeně zájem. Očekávám kolem něj větší humbuk. Kreativních hráčů jako on tu moc není a letos ukázal obrovský potenciál. Pro český fotbal předznamenává jednu z těch výraznějších individualit. Na stole ale nabídka neleží. Když přistane, nebudu se tomu vůbec divit.

Není to hráč, kolem kterého by se dal tým stavět?

Nechci na něj nahrnovat zodpovědnost. Pro nás je důležitým hráčem, ale stále má nějaký věk a v kabině by lídři měli být zřejmě jiní. On by měl mít prostor soustředit se na sebe, na svůj výkon, a ne na tým jako celek.

V jaké filozofii se přestupová jednání budou ubírat? Půjde o velkou přestavbu?

Nepoužíval bych velká slova. Určitě budeme chtít tým vhodně doplnit. Jsme v kontaktu s hráči na pozice, kde nás tlačí bota. Důležitým parametrem je však otázka dostupnosti. Musí to být v našich mantinelech, kde se jako klub pohybujeme, musí nám to dávat smysl charakterově, typologicky. Je to kombinace všeho. Tím, že odchází více hráčů, máme povinnost tým vhodně doplnit nejen kvalitativně, ale také co se týče zastupitelnosti, šířky mužstva.

Který post je nyní nejpalčivějším místem Zbrojovky?

Není tajemstvím, že nás od odchodu Pavla Eismanna tlačí bota na levém beku, kam bychom chtěli leváka. Nasazovali jsme tam dlouho hráče přes nohu, prali se s tím. Levák nám prostě chybí, rychlý centr za obranu je s ním rázem jiný.

Ukázala se předloňská cesta povýšení vlastních hráčů z druhé ligy do první jako slepá ulička?

Nebyl to úplně záměr, že bychom chtěli hrát s tím týmem, který postoupil. Vycházelo to z toho, že jsme měli nějaké představy o doplnění, ale z ekonomických i dalších důvodů to padlo. Obecně si také nemyslím, že ve druhé lize lze připravit prvoligový tým. To prostě nejde, rozdíl je příliš velký. Hráči vám často do druhé ligy ani na jaro nebudou chtít přijít, když budou mít jinde možnost hrát ligu. K ligové kvalitě se dostanete až ve chvíli, kdy máte jistotu prvoligové příslušnosti.

Brnu dlouhá léta fungovala cesta s hráči na hostování, dá se jich nyní znovu čekat více?

Od doby, co jsem tady, se nám v první sezoně povedlo tým poskládat bez toho, abychom museli ve velkém využívat možnosti hostování. Ve dvou posledních sezonách už tomu tak ale podle mě nebylo a hostující hráči tu byli. Ani teď se tomuto režimu nebráníme, ale kolik jich bude, si teď nedovolím odhadovat. Strategie se tím nemění. Pokud je to možné, chceme pracovat s vlastními hráči, ale pokud se nám pro daný post nedaří vychovat či přivést vlastního hráče, nebráníme se výpomoci.

Kolem koho se bude tým stavět? Kdo je ústřední postavou a kdo tvoří osu mužstva?

Osu ještě nemáme vytvořenou a mám za to, že je třeba do každé řady přivést fotbalisty, kteří nám ji zpevní a dotvoří. Dva vrcholy ale máme, těmi jsou (útočník) Jakub Řezníček a (brankář) Martin Berkovec. Kolem nich máme mladší kluky i střední věk a budeme chtít určitě doplnit hráče se zkušenostmi, aby to mělo správný přesah do ligy.

Takový popis by možná splňoval Michal Vepřek z Olomouce, který je sice starším, ale levonohým bekem s hromadou zkušeností a byl s vámi v kontaktu. Mají jednání reálné obrysy?

Mohu potvrdit, že jsme v kontaktu. Zároveň ale řešíme jiné varianty, není to pro nás jméno, které v současnosti preferujeme. Michal je určitě skvělý hráč a má pořád co nabídnout. Spíš bychom ale chtěli hráče, který by u nás vydržel déle než jen jednu sezonu.

Cítíte se jistější než při předchozím návratu do první ligy? Je pro vás situace nyní příznivější?

Tehdy jsme do poslední chvíle nevěděli, jak to vlastně bude, a měli málo času. Teď jsme jasně kráčeli za postupem a měli víc času se s tím ztotožnit a zahájit diskuse o posilách. Mohli jsme mnohem dříve začít přemýšlet a jednat. Jinak je to podobné.

Není ta podobnost znepokojivá?

Fotbalové prostředí se nějak chová a my víme, kde je naše role. Týmy z této pozice to v minulosti zvládly a etablovaly se mezi elitou. My jsme toho schopní taky, chceme někoho překvapit. Určitě se nehodláme podceňovat, že to nezvládneme.