Hrubý o Brně: Jsem nachystaný, ale beru to tak, že budu dělat servis

„Tohle vypít sám by bylo zralé na protialkoholní léčení. Něco padlo na stavbě domu, kde mám pořád plno práce, a převážnou část jsem rozdal. Už jsou pryč,“ říká 37letý gólman o originálním dárku ze svého bývalého působiště.

Jablonec, kde působil osm let, má tak i symbolicky za sebou. Na ligu se Hrubý chystá v Brně, kde se jako bažant otrkával v mládeži. Do Zbrojovky přišel jako třetí gólman neboli pojistka pro případ, že by bylo potřeba zaskočit.

Nebude to pro vás málo?

Jsem rád, že vůbec funguju. Za poslední rok a půl jsem si prošel zdravotními problémy, měl jsem vyhřezlé plotýnky, do toho se přidaly potíže s kyčlí. V jednu dobu mě do ponožek musela obouvat manželka. Člověk už pak přemýšlí trochu jinak. Vážím si toho, že ještě můžu být u prvoligového fotbalu, bude to moje desátá sezona v lize. Možná to bude i pěkné zakončení.

Proč právě v Brně?

Jednak jsem neměl tolik na výběr a jednak jsem jasně preferoval něco v okolí Brna, ideálně přímo Brno. Poslední období jsem byl v Jablonci sám, rodina byla rozdělená, to bylo náročné. Preferoval jsem možnost být každý den doma, která se mi splnila.

S tím, že budete raději v lize i jako trojka, než abyste si – třeba i v nižší soutěži – ještě pořádně zachytal?

I taková možnost byla. Probíhalo oťukávání se Znojmem, kde jsem v minulosti strávil plno let. Nakonec jsem si řekl, že bych chtěl ještě rok působit v prvoligovém týmu.

V jaké roli to v Brně bude?

Hledali třetího gólmana. Rozhodovali se mezi někým mladším – ale asi momentálně nemají ve své mládeži tak silné ročníky – nebo že by vzali mě jako zkušeného. Já jsem z okolí, šli touto cestou. Pokud bude vše O. K., tak bych se zápasů zúčastňovat neměl. Uvidíme, co sezona nabídne a jaký bude u kluků (Martina Berkovce a Jakuba Šimana) zdravotní stav. Mám být nachystaný, což jsem, a když bude možnost, rád pomůžu.

Zvažoval jste při všech zdravotních lapáliích i úplný konec?

Přemýšlel jsem o tom, měl jsem to padesát na padesát. Rok a půl jsem nechytal, roky přibývají. Byla tam i možnost, že skončím a začnu fungovat úplně jinak.

Místo toho se vracíte do Králova Pole. Začínal jste tam jako mladý a pak jste si tam zachytal nejvyšší soutěž za Znojmo, které tam bylo v azylu.

Mám na tom stadionu odchytáno dost zápasů, jen ne za muže Zbrojovky. Když jsme tam hrávali se Znojmem, byl jsem na Královo Pole zvyklý a bral jsem to jako domácí stadion. Kabina, kterou jsme měli k dispozici, byla ta samá, ve které jsem sedával s brněnským béčkem, seděl jsem i na stejném místě. Všechno jsem tam znal.

Vlastimil Hrubý v dresu brněnské Zbrojovky.

Kolik procent dáváte tomu, že si tam připíšete svůj první prvoligový start i za Zbrojovku?

Do toho bych se nechtěl vůbec pouštět. Byl bych rád, kdyby sezona proběhla v klidu, klub ať je v klidných tabulkových vodách, ať není nějaký problém.

Ten jste si v minulé sezoně užil v Jablonci, kde se hrálo o udržení. Jaká to byla zkušenost?

Jo, krásné to bylo... vychutnali jsme si to až do posledního kola. Jablonec byl zvyklý na něco jiného, s hraním na spodku neměli zkušenosti. Za osm let, co jsem tam byl, jsme měli úspěchy, ale o záchranu se hraje jinak než ve skupině o titul. To bych opakovat nechtěl.

Jaký potenciál má Zbrojovka?

Je to nováček, je zde spousta hráčů z druhé ligy, nějací zkušení kluci přišli. Věřím, že si to sedne a bude klidná sezona.

Začal jste už rovnou trénovat mládež, jak bylo v plánu?

Minulý týden jsem se začal zapojovat. Byl jsem jednou s žáky a dvakrát s dorostem, se kterým asi budu chodit. Dělám to tak, abych byl k dispozici áčku, a tohle trénování je jako doplněk.

Studoval jste trenérskou licenci, nebo čerpáte z praxe?

Z praxe. Dnes je spousta věcí na internetu, člověk se na ně koukne a vzpomene si, že tohle taky dělal. Nedělal bych z toho vědu. Pořád je to o tom jednom, a sice o práci, drilu a opakování pořád dokola. Jinak se to nedá naučit.

Je vám vlastní předávání zkušeností?

Asi jsem dřív nepřemýšlel o tom, že bych přesně tohle chtěl dělat, ale ve finále tyhle věci přijdou s věkem. Naučil jsem se hodně komunikovat, mluvit mi nevadí. Nedokázal bych asi učit nejmenší děti, na to asi nejsem úplně nachystaný, ale když je dorazový dorostenec, tak už je to vlastně skoro chlap. S takovými kluky se dají dělat věci jako s námi dospělými, tělo už mají silné. Tam se nedíváte, jestli dáte ránu, nebo ne, tam to ten kluk musí chytat.

Ve svých začátcích v Jablonci jste vytlačil z branky tamního matadora Michala Špita a ten pak skončil. Teď se něco podobného děje vám. Berete to?

Asi jo, asi to tak je. Špit byl tehdy v Jablonci strašně dlouho, snad deset let. Bylo mu tehdy podobně jako mně teď. Trenér Šilhavý se poohlížel po někom mladším, s Michalem už nějakým způsobem tolik nepočítali, posunul se do pozice dvojky a pak i trojky, když přišel Michal Bárta. Byl na tom jako já teď, asi to tak bývá. Zažil jsem to sám z jedné strany, teď to zažívám z té druhé, je to přirozený posun.

Přirozený, ale i nepříjemný?

Nejsem konfliktní člověk, sport mám rád. Dělám ho v první řadě pro svoji radost, a abych byl užitečný. S tímto problém nemám. Beru to tak, že chytat bude chtít Martin Berkovec a my další dva jsme od toho, abychom mu dělali servis a aby tým šlapal.

Jste i tak napnutý před ligovým startem?

Samozřejmě že jsem. Brno se vrátilo do ligy, bude se hrát doma, hned derby se Slováckem. Uvidíme, kolik dorazí fanoušků, a já věřím, že bude dobrý fotbal. Těším se na to.

Těšíte se i na 1. října?

(rozesměje se) Vím, že se jede do Jablonce. Jestli na ten zápas nepojedu jako hráč, tak pojedu sám, to je jasné. Tam já chybět určitě nebudu.