Úlovek ze Sparty: Brňané vylepšili zálohu, přichází mladík Souček

Souček v současném výběru Sparty jako první doplatil na zužování kádru po nečekaném vyřazení z Evropské konferenční ligy. Brno rychle zareagovalo a nabídlo pro talentovaného mladíka herní prostor.

„Dostal jsem informaci od Filipova agenta, že mám být v pozoru, protože očekává, že Sparta mu bude chtít najít vytížení. V tu chvíli jsme hned zahájili jednání,“ popisuje zrod dohody brněnský sportovní manažer Tomáš Požár. „Věříme, že nám Filip pomůže. Důležité je, aby se dokázal rychle zadaptovat a sžít s prostředím. On sám také očekává, že my můžeme pomoci jemu, takže naše dohoda je doufám oboustranně výhodná.“

Jedenadvacetiletého středopolaře by měl rád k dispozici už pro sobotní utkání v Olomouci. Od Součka si slibuje rozšíření možností skladby středové řady. „Je mírně jiným typem záložníka, než tady máme. Jeho styl se tak může velmi dobře hodit a vhodně doplňovat ostatní,“ vysvětluje Požár s tím, že pro odchovance Opavy není potíž obstarat jak pozici ve středu hřiště, tak i čistě defenzivního záložníka.

Zbrojovka v letní pauze právě na tomto postu testovala Svena Spranglera, s Rakušanem však nenalezla společnou řeč při domlouvání kontraktu a jednání pozastavila. Příchodem Součka úvahy o akvizici dalšího tvůrce hry podle Požára určitě padají.

Sparťanský záložník Filip Souček.

Jan Suchopárek, který vede Součka v reprezentaci do 21 let, však upozorňuje, že pro něj očekává odlišnou roli, než je tradiční defenzivní štít. „Filip se podle mě více profiluje do pozice osmičky, tedy ofenzivně laděného hráče, byť je defenzivně zodpovědný. Jeho předností je ale hlavně výběr místa, doplnění z druhé vlny a solidní zakončení,“ hodnotí trenér.

V záloze Zbrojovky se tak pravděpodobně vytvoří zajímavý mládežnický tandem defenzivnějšího Součka s útočně orientovaným devatenáctiletým talentem Michalem Ševčíkem. Požár z mladické nerozvážnosti ve středu pole strach nemá. „Věříme, že kluci své úlohy zvládnou, jinak bychom Filipa nepřiváděli,“ je přesvědčený Požár.

Ševčík si sice uvědomuje těžší boj o místo v sestavě, na parťáka z dresu „lvíčat“ se však těší. „Budeme posouvat jeden druhého a Brno z toho může těžit,“ vyhlíží potvrzení hostování reprezentačního spoluhráče. Neskrývanou radost z výpomoci má i Suchopárek. „Potřebujeme, aby naši reprezentanti co nejvíc hráli, protože mnoho z nich nám vysedává na lavičce,“ podotýká kouč.

Čeká se ještě jedna posila

Spolupráce Sparty s Brnem nebyla v minulosti ničím netradičním. Do Zbrojovky poslali Pražané v minulosti hostovat například pozdější reprezentanty Jana Sýkoru, Jakuba Brabce či Jiřího Skaláka. K dalším výpůjčkám byl však později majitel Zbrojovky Václav Bartoněk skeptický, protože už nechtěl dál oživovat hráče jiným klubům a preferoval svoje vlastní.

Požár si však akvizici mladíka na hostování nijak vydupat nemusel. „Nemyslím si, že to bylo dogma. Vždy jsme jen chtěli maximálně využívat naše hráče. Ve druhé lize máte jiné nároky než v první, a tak pokud nyní vidíme příležitost pomoct si hráčem na hostování – obzvlášť na pozici, kterou neumíme pokrýt z vlastních zdrojů – tak to samozřejmě uděláme,“ přibližuje sportovní manažer.

První gól v Brně slaví Wale Musa Alli, nejblíž z gratulantů mu je Róbert Matejov.

Ještě před úvodním ligovým utkáním se Slováckem Zbrojovka avizovala, že má vyhlédnuté dvě posily. Nová jména se však očekávala spíš na postech stopera a hrotového útočníka.

Po podpisu Součkova hostování bude podle Požára v týmu už jen jedno volné místo. „Ještě jednu pozici bychom vyřešit chtěli a aktuálně máme předjednané jedno jméno. Uvidíme, jak se to vyvine, je ale velmi pravděpodobné, že se tu objeví jeden další hráč. Více už by bylo zřejmě příliš,“ avizuje Požár.