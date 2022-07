Brno hledá sebevědomí proti slabším soupeřům. Dorazí posila z Plzně?

„Nechceme dělat deset změn. Nemyslím si, že by to bylo vhodné. Odrazíme se od gólmana a navážeme dalšími hráči,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč.

Pouze z tribuny sledoval zápas indisponovaný stoper Jan Štěrba, s nímž trenéři ale od začátku tohoto týdne počítají do plného tréninku.

Jinak mělo Brno k dispozici kompletní kádr. „Probíhá velký boj o sestavu, na tréninku hráči pracují ve zdvojených postech. Konkurence je,“ podotkl Dostálek.

Výběr mužů od brankáře Martina Berkovce přes stopera Jakuba Šurala, záložníka Jiřího Texla po útočníka Jakuba Řezníčka, o které se kouč opře, překvapivý nebude.

Poměrně nečekaný byl však výběr soupeřů, proti nimž v posledních dvou týdnech Zbrojovka svou formu ladila, týden před Jihlavou nastoupila v Kroměříži proti účastníkovi třetí ligy.

Zvolila si tak sparingpartnera, který ji neprověřil kvalitou a zřejmě ani po stránce taktiky – na ostré boje proti loňským účastníkům skupiny o titul, jejichž síle bude Zbrojovka čelit čtyřikrát v úvodních šesti kolech, se nováček chystal v duelu, v němž měl místy až drtivou územní převahu.

„Taková byla volba přáteláků, hodnotit ji není na mně. Myslím si, že jsme asi měli záměr věřit si díky tomu na balonu. Nechceme hrát nějakou mlácenou, abychom na hřišti válčili. Máme poměrně hodně technický tým. Trénujeme tak, že chceme hrát. Uvidíme, jak to bude vypadat v lize,“ uvažoval brněnský záložník Texl.

S tím, že se Slováckem, Plzní nebo Slavií jeho tým asi branku jako tu kroměřížskou trvale obléhat nebude, víceméně souhlasí. „Uvidíme, jak se vypořádáme s rozehrávkou a kombinací v konfrontaci s ligou. My víme, že třeba budeme tým, který bude méně držet balon, je to i pravděpodobnější. Ukáže až vstup do soutěže. Třeba budeme překvapení,“ nadhodil.

Neodkrýt karty

Kouč Dostálek skladbu přípravných zápasů hájí. Dvakrát Zbrojovka změřila síly se zástupcem slovenské ligy, jednou nastoupila proti představiteli rakouské elity. Zbylí tři soupeři vzešli z domácích nižších soutěží.

„Měli jsme možnost hrát s Podbrezovou, Slovanem a Grazem. Hráčům jsme v hodnoceních ukázali, o čem vyšší soutěž je. Nejen o důrazu a nasazení, ale hráči musí i víc pracovat s taktikou. Na úvod ročníku nás čekají strašně těžcí soupeři. Potřebujeme vymyslet plán, abychom byli úspěšní,“ uvědomuje si.

Zápasy s Kroměříží a Jihlavou považuje za užitečný odrazový můstek. Sám však naznačil, že z nich nejspíš nebude možné příliš vycházet. V Kroměříži přiznal, že kombinoval sestavu i se záměrem neodkrýt Slovácku karty.

„V žádném případě neřešíme v březnu, že bychom chystali zápas s Kroměříží s tím, že budeme v lize dominantní. Kroměříž suverénně vedla MSFL, předpokládali jsme, že může být ve druhé lize a to by byl pro nás zajímavý soupeř. Po třech těžkých prověrkách a po návratu ze soustředění jsme zvolili jednoduššího soupeře a to se povedlo,“ vysvětlil záměr brněnského klubu.

Z obou ze zmíněných utkání odcházel s kritickými poznatky. Přál si vidět větší pohyb a nápad v útočné fázi, ve které se Zbrojovka trápí. Za tři poslední duely se trefila jen jednou.

„Nekvalita v zakončení tam byla vidět. Některé naše hráče trápí po většinu kariéry,“ řekl bývalý výborný středopolař.

K otázce herního projevu Zbrojovky v nejvyšší soutěži dodal: „Byli bychom rádi, kdybychom soupeře (v lize) dokázali překvapit a být dominantní na míči, ale my vycházíme i z toho, jak jsme hráli druhou ligu. Zápasů, v nichž jsme byli suverénní, zase tolik nebylo. Víme, jaká bude v lize proti nám kvalita, a tomu uzpůsobíme taktiku.“

Do rukou osudu svěří Zbrojovka otázku „last minute“ posílení obrany. Bude čekat, zda tento týden neuvolní Plzeň svého stopera Filipa Čiháka. Rozhodovat se má po odvetě plzeňského dvojzápasu druhého předkola Ligy mistrů proti Helsinkám. První duel český mistr vyhrál 2:1 a má nakročeno k postupu.

Brněnský trenér Richard Dostálek

„Jsme ve vztahu s jedním ligovým klubem, který hraje evropský pohár. Záleží na trenérovi, jaký kádr si nechá. Kdyby neměl zdravotní problémy, tak určitá naděje je. Víte, o kom se bavíme,“ signalizoval Dostálek v rozhovoru s novináři.

O Čiháka však mají podle spekulací z fotbalových kruhů zájem i Pardubice, odkud 23letý stoper do Plzně zamířil.

Dostálek také uvedl, že je brněnský klub dál v kontaktu s rakouským záložníkem Svenem Spranglerem, kterého testoval a následně jej nepodepsal.