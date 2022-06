Nový Zavadil, to nezní špatně. Na Ševčíkovi chce Zbrojovka stavět

Uplynulá sezona pro něj byla průlomová. Ve třiceti druholigových duelech posbíral šest branek a deset asistencí, v průměru odehrál 65 minut na zápas a stal se prakticky nepostradatelným v cestě za postupem mezi elitu.

„Sám jsem z toho stále paf. Jsem moc šťastný, že se to takhle sešlo. Jde to asi brát jako mé štěstí v neštěstí Zbrojovky. Že jsem díky druhé lize měl více prostoru, je jasné, někteří hráči po sestupu odešli. Objevilo se okno, kterého jsem dokázal využít, to je pravda. Ale neřeším to,“ přemítá Ševčík.

A jeho přímý nadřízený je s jeho počínáním spokojen. „Michal má za sebou naprosto skvělou sezonu. Potvrdil to minulý týden reprezentačním zápasem za lvíčata proti Andoře. Odehrál výborný duel, prosadil se gólově, bylo ho plné hřiště, hrál s chutí. Tak jako celou sezonu. Je potřeba, aby posbíral zkušenosti, přece jen udržet výkonnost u tak mladého hráče bude složité. Budu moc rád, když zůstane a naskočí dál za Zbrojovku,“ má jasno brněnský trenér Richard Dostálek.

Jednání o přesunu horkého zboží na pražskou Letnou byla nasnadě, ale Ševčíka nechala v klidu.

„Osobně jsem v tom moc nefiguroval. Zrovna jsem měl pár dní volna, když informace o zájmu Sparty vylézaly na povrch. Od agenta i sportovního manažera jsem měl nakázáno, abych fotbal na chvíli vypustil z hlavy a neřešil to. Soustředil jsem se na rodinu a společnou dovolenou. Vše řešila Zbrojovka a moje agentura,“ líčí devatenáctiletý záložník.

V jakém bodě jsou aktuálně sparťanské námluvy, není jasné, výsledek v podobě setrvání Ševčíka v Brně by měl být ale daný. „Dosavadní jednání byla žhavá, mělo to nějakou intenzitu a myslím, že konec ještě není. Řešení existuje více, přestupní období je dlouhé. Nicméně se Ševčíkem na tuto sezonu počítáme,“ říká rozhodně Požár.

Povedenými druholigovými výkony na sebe přenesl vyšší očekávání. Už není jen mladíčkem a opečovávanou nadějí. Fanoušci i trenéři na něj do jisté míry spoléhají. „Je to jistá zodpovědnost, které jsem sám docílil a vzal ji na sebe. Beru to pozitivně. Tlak mě motivuje a baví mě,“ nepodléhá stresu Ševčík.

K větším nárokům přispívá i jeho účast ve výběrech národního týmu do dvaceti a hlavně jedenadvaceti let, v jehož dresu naskočil do tří zápasů kvalifikace na mistrovství Evropy. U lvíčat však takovou zodpovědnost necítí, se spoluhráči si ji dělí. „Na klubové scéně se snažíme proti sobě vytáhnout a ukázat, v reprezentaci se ale potkáme jako kamarádi a hrajeme za jeden tým,“ vypráví.

Sbírat minuty a nebýt do počtu

Místo na hřišti mu ve Zbrojovce přenechal Pavel Zavadil. A uznávaný veterán si nemohl mladého kolegu vynachválit. Obdivoval jeho levačku, chválil fotbalové myšlení. Fanoušci si tak slibují nového Zavadila.

„Nechci se s nikým moc srovnávat. Chci být sám sebou. Každopádně mi to lichotí, nezní to špatně. Co dokázal Zavoš, to je něco, k čemu každý mladík vzhlíží. Jednoho dne bych se chtěl k takovému přehledu a klidu na rozehrávce ze středu dopracovat,“ vysekl svému staršímu exspoluhráči a mentorovi poklonu.

Michal Ševčík (vpravo) z české jedenadvacítky v zápase s Andorrou.

Ševčík nicméně zůstává nohama na zemi a v nové sezoně chce - jako každý ligový bažant - hlavně co nejvíce hrát. „Bude to pro mě první ligový ročník, i když jeden start v nejvyšší soutěži už jsem si připsal. Rád bych se prosadil tak, jako se mi to povedlo ve druhé lize. Budu hlavně sbírat každou minutu a konkrétní čísla gólů a bodů nechám být,“ nechce se zatěžovat sliby. Zároveň si také uvědomuje, že přízeň trenéra může být vrtkavá. „Nemám jistotu místa, v prvoligovém týmu vám nikdo nezaručí, že budete hrát,“ uvědomuje si Ševčík.

Na první místo staví hlavně týmový úspěch. „Rád bych, abychom nebyli jen držícím se outsiderem, který se brání sestupu. Chceme se stát plnohodnotnou součástí první ligy,“ hlásí mladík, který nezapomíná na brněnské fanoušky. „Přeji si, ať jsou aspoň tak skvělí, jako byli v minulé sezoně, a věří nám, že zápasy odpracujeme a zvládneme vítězně,“ posílá příznivcům vzkaz.

Od klubových koučů dostal za odměnu po reprezentaci volno a jako jediný nenaskočil k prvnímu utkání letní přípravy, v němž Zbrojovka v sobotu rozstřílela Bystrc 6:0.