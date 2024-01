Princi, tak za kolik? Podzimní plzeňské eso Durosinmi vyhlíží Bundesligu

Jenže leccos se ve fotbalové dohodě zadrhlo. Dokonce není vyloučené, že se princ Rafiu objeví ve čtvrtek na startu zimní přípravy. V Plzni.

„Spekulace nebudeme komentovat. Počkejte si do pátku, kdy oznámíme všechny oficiální změny,“ reagoval mluvčí Václav Hanzlík.

Nicméně my si zaspekulovat klidně můžeme: o co by Plzeň přišla, kdyby jedenadvacetiletý nigerijský drahokam prodala?

A tratila by vůbec, když může vydělat přes 200 milionů korun?

„Rafiu má obrovský potenciál, ale v Plzni by byli blázni, kdyby ho za takové peníze nepustili,“ hodnotí manažer Jakub Szkibik, jehož malá agentura se specializuje na příchody fotbalistů z Afriky.

Pamatujete Yiru Sora, nechytatelnou rychlonožku, za kterou Slavia po jediném roce trhla 160 milionů? Zatímco Sor vážil čtyřicet kilo i s botama, Durosinmi je klasický vazoun a měl by být dokonce ještě dražší.

Pokud tedy Frankfurt necukne.

„A když ano, nic se neděje. Aktuální tržní hodnota se vzhledem k jeho šikovnosti a talentu určitě neponíží. Spíš bude růst,“ odhadují znalci.

Co se děje u favoritů? Sparta Praha

Prozatím jedna solidní posila: třiadvacetiletý útočník Indrit Tuci, Albánec z Lokomotivy Záhřeb. V jednání je norský záložník Markus Solbakken ze Stavangeru. Úřadující mistr chce víc. Slavia Praha

Zase hledí na sever Evropy. Devatenáctiletý Malick Diouf, levý ofenzivní obránce, by měl přijít z Tromsö za více než 70 milionů. Bez bonusů! Další balík (cca 45 milionů) bude stát plzeňský brankář Jindřich Staněk. Viktoria Plzeň

Web infotbal.cz naznačil jméno Cheick Souaré. jedenadvacetiletý univerzál se parádně chytil v druholigovém Vyškově. Na odchodu jsou Mosquera a Vlkanova.

Durosinmi letí raketově. V březnu 2021 nastoupil v Karviné do přípravy. Vysoká vyrýsovaná korba s nesmělým úsměvem. Do balonu uměl prudce udeřit, ale taky ho elegantně vodit vedle sebe. K tomu ta jeho síla! Na české poměry ukrutná.

Trvalo pár měsíců, než se sžil s neznámým prostředím a vyléčil všelijaké bolístky. V říjnu už hrál ligu, coby osmnáctiletý.

„Typologicky ideální hráč pro naši ligu. Do šestnáctky, do soubojů, s vysokou přidanou hodnotou. Ale samozřejmě nemůžete po půl roce říct, že se ten klučina vykope a stane se bombarďákem,“ hodnotí Szkibik.

Ale s ním to šlo. Předně pomohlo, jak svými výkony vyčuhoval v šedivé Karviné. Přesvědčil Plzeň, ať si ho vezme na půlroční hostování. Loni v létě už podepisoval tříletou smlouvu a ve vzduchu létala částka kolem patnácti milionů. Za teenagera z Lagosu? Ustojí to?

On si věřil. Tohle v sobě mají fotbalisté z Nigérie zakódované. Ať pocházejí ze sebenuznějších podmínek a celé dětství odkopali v roztrhaných sandálech, jejich sebevědomí netrpí.

Souvisí to s tím, jak veliký kolos Nigérie je – přes 200 milionů obyvatel. „Jak jsou velcí, tak si věří,“ glosuje Szkibik, který do Lagosu létá pravidelně na inspekce. V jedné tamní akademii si vyhlédl prince: „Radši bych ho viděl v anglické lize, tam se hodí víc, ale pokud se prosadí ve Frankfurtu, třeba se té Premier League časem dočká.“ Zatím se nedočkal ani Frankfurtu, protože kluby se zasekly na odstupném.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi se spoluhráčem Tomášem Chorým slaví gól do sítě Olomouce.

Každopádně Durosinmi je na správné cestě za fotbalovým štěstím. Na podzim, než si zranil koleno a musel na operaci, zvládl v jedenácti ligových zápasech šest gólů a pět asistencí. Ačkoli mu konkurenci na hrotu útoku vytvářeli reprezentanti Chorý s Klimentem, on byl jednička. Perfektně mu sedělo, jak se o něj staral zkušený Ibrahim Traoré, parťák z Pobřeží slonoviny, a jak mu věřil trenér Koubek. Ještě se zlepšil v soubojích, v úspěšnosti střelby, v úspěšnosti driblinků.

A co bude dál? A kde? A za kolik?

Mimochodem, Plzeň ještě nikdy na tak velké přestupové peníze nedosáhla. Ani v časech, kdy hrávala Ligu mistrů a prodávala Daridu, Pilaře nebo Jiráčka. Dosud největší balík vydělala za slovenského záložníka Hrošovského, jenž odcházel do Genku za 154 milionů.