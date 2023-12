Spokojenost. Snad jsem to odšpuntoval, věří plzeňský útočník Kliment

Trefil jste se po dlouhé době. Oddechl jste si?

Ve fotbale se to rychle mění, jednou jste dole, jednou nahoře. Jsem rád, že jsem dostal důvěru a snad jsem ji splatil. Věřím, že dnešním gólem jsem to odšpuntoval a že mi to tam teď bude padat.

Nebál jste se, že gól padl z ofsajdu?

Trochu ano, takže jsem se nejdřív ani moc neradoval. Na osmdesát, možná devadesát procent jsem si myslel, že ofsajd to je. Ale nakonec nebyl.

Co se snažíte dělat v tréninku, aby se střelecká forma vrátila?

Loni jsem formu měl, pak bohužel přišla zranění, což se ve fotbale stává. Teď jsem měl horší období, které je snad konečně za mnou.

Nastoupil jste v útoku s Matějem Vydrou, s nímž se znáte už od mládeže. Jak se vám spolu hraje?

Já jsem spokojený. Víme o sobě jak při zápase, tak i na tréninku. Určitá chemie mezi námi je a dneska jsme to taky ukázali. Jen škoda, že jsme nedali víc gólů.

V tabulce jste si upevnili třetí pozici. Pomýšlíte ještě na zisk titulu?

Dneska jsme potřebovali hlavně výhru. Soustředíme se pouze na sebe, abychom podávali co nejlepší výsledky. Ale loni to ukázala Sparta. Na podzim se trápila a pak získala titul. Myslím, že to není nemožné.

Jak nebezpečné pro vás byly dýmovnice, které na hřiště přiletěly ze sektoru hostů?

První jsem nezaregistroval, druhou už ano. Je to nepříjemné, fanoušci tím ublíží akorát svému týmu. My jsme mohli oddechnout a načerpat zase síly. Ale když jste poblíž u kotle a přilétne to tam, určitě to není příjemné.