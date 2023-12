Priske na Kypru: Zajímá nás jen vítězství. Posila z Norska? Bez komentáře

„Přijeli jsme kompletní, máme tu šestadvacet hráčů, všichni jsou fit,“ ubezpečoval Priske. Drobný otazník má jen u obránce Sörensena: „Už s námi trénuje, uvidíme, jak na tom před zápasem bude. Až ve čtvrtek se rozhodneme, jestli bude hrát od začátku, nebo začne na lavičce.“

Jinak máte o sestavě jasno?

Mám jasno, stejně jako celý realizační tým. V úterý jsme měli dobrý trénink, teď nás čeká ještě jeden, pak rozbor u videa. Ale už teď víme, jak se chceme k zápasu postavit.

Jak?

Určitě se budeme snažit hrát dál naším stylem. Potřebujeme vyhrát, abychom zůstali v Evropské lize a hráli ji i v novém roce, to je cíl. Máme samozřejmě před Arisem respekt, má skvělé hráče i trenéra, který tu odvedl kus práce. Víme, že se opírají o kvalitní přechod do útoku, o protiútoky, to je jejich zbraň. Bereme v potaz sílu Arisu, ale hrát chceme po svém.

V několika zápasech v Evropě jste měli problémy v závěrečných minutách: třeba doma proti Arisu, taky v Seville. Berete to jako varování?

Víme dobře o tom, co se nám kdy nepovedlo. Ale každých devadesát minut je jiných. Někdy jsou kritické poslední minuty prvního poločasu, někdy začátek druhého, jindy zase konec zápasu... Pokaždé musíte mít plán, jak tyhle fáze přestát. Ale základ je soustředit se celých devadesát minut naplno. Jen tak se nám podaří urvat tři body, které potřebujeme.

Věřil jste ještě po porážce v Glasgow, že budete hrát o postup v Evropské lize?

Dobrá otázka. Tehdy to vypadalo, že to budeme mít hodně těžké, potřebovali jsme, aby nám okolnosti nahrály, což se povedlo. Věděli jsme, že když porazíme Betis, šance se může zvýšit. Máme teď všechno ve svých rukách, čeká nás extrémně důležitý zápas. Věřím, že tu možnost využijeme.

Aris se ale postupně ve skupině lepší, nemyslíte?

Hrají skupinu poprvé, ale už první zápas u nás na Letné se jim podle mě povedl. Určitě pak ještě posbírali zkušenosti, ale už tehdy jsem viděl fakt dobrý tým, nepřekvapilo mě, že to všem ve skupině dokázali ztížit. Proti Arisu se těžko hraje, umí rotovat hráče při výstavbě, je těžké je zachytávat. Navíc mají silné hráče i v ofenzivě. Ale jestli se zlepšili, to nevím. Mám dojem, že už v prvních zápasech ukázali velkou sílu, kterou dál potvrzují.

Jak důležité je pro vás osobně postoupit do Evropské ligy a ne „jen“ do Konferenční, kterou by zaručilo třetí místo?

Nejde o mě, ale o nás všechny. Evropská liga pro nás hodně znamená, má vyšší úroveň než Konferenční. Uděláme všechno pro to, abychom hráli na jaře tu nejlepší soutěž. A to znamená, že ve čtvrtek potřebujeme hrát na vítězství.

A co spekulace o příchodu norského záložníka Solbakkena ze Stavangeru, s níž přišel Deník Sport? Můžete ji okomentovat?

Určitě ne, nezlobte se. Nikdy nekomentuji, co se píše o přestupech.