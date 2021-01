Před měsícem si po porážce v derby s Baníkem zoufale povzdechl: „Jsem zlomený jako šíp.“ Teď už mávne rukou a usměje se: „Co jsem zažil v Opavě za půl roku, to by vydalo na knížku. Ale pro mě je to hezký příběh.“ Takže? Může mít Radoslav Kováč, v jedenačtyřiceti nejmladší trenér v lize, z fotbalu radost, když je jeho tým před startem jara poslední, na podzim jen jednou vyhrál a dohrával s dorostenci?