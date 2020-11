Opavský trenér Kováč: Po prvním gólu odejdeme a po druhém se úplně sesypeme

„Pět šest minut jsme byli aktivní, dostali jsme se do několika zakončení... No, zakončení, ty naše střely, to není žádná razance,“ prohlásil Kováč po sobotním debaklu s pražskou Slavií 0:6.

To je pro Slezský FC Opava za 11 sezon mezi elitou od roku 1995, kdy poprvé hráli nejvyšší soutěž, nejtvrdší porážka. Šest gólů už však dostal, a to v srpnu 2018 v Mladé Boleslavi, kde podlehl 1:6.

Opavané na útočné fázi usilovně pracují. Na bídnou koncovku si stěžují po každém kole.

Takže, co s tím?

„Když tady byl Filda Souček, tak si balon natáhl a vystřelil z dálky, má dobrou střelu. Bohužel teď takového typologicky vhodném hráče nemáme,“ zmínil Kováč záložníka Filipa Součka, který v létě odešel do Sparty Praha. „Máme spíše technické hráče, kteří se do střely moc netlačí. Bohužel.“

Kováč, který je zároveň sportovním manažerem, potvrdil, že posilu do útoku stále hledají.

„Musíme zareagovat, stoprocentně,“ prohlásil. „Je ale strašně těžké přivést nyní, když je covidová pandemie, někoho do Opavy, ale vlastně kamkoli. Nikdo nechce hráče pouštět. Ani toho osmnáctého devatenáctého, které mají v kádru ty silnější kluby. Mohl by jím chybět, ale nám by pomohl.“

Dodal, že přesto na posílení útoku intenzivně pracují. „Ale jak vše dopadne, těžko říct,“ povzdechl si.

Šéfové klubu spoléhali, že góly přijdou s útočníkem Lukášem Holíkem, jehož před sezonou přivedli z pražské Dukly.

„Na začátku sezony měl nějaké šance, v Plzni nahrál na gól, s Karvinou mohl zvýšit na dva nula, ale nespadlo mu to tam,“ připomněl trenér Kováč. „I na něj to nyní dolehlo. Vnímá, že pro nás je drahý hráč a přitom nedělá body. Přesto na tréninku tvrdě pracuje. Teď se ale dostal pod tlak a je vidět, že se s tím trochu rve. Stále však věříme, že to prolomí a bude pro nás platný. Ostatně to je pořád, jenže se svezl s celým týmem, který není v pohodě.“

Kromě útočníků se neprosazuje ani krajní záložník Bojan Dordić.

„Prošel si koronavirem, dlouho byl pryč,“ řekl Kováč. „Bóžovi chybějí body, ale je rychlý, pracovitý. Do našeho způsobu hry, napadání a probíhání za obranu, je hodně platný. Bohužel měl svoje problémy, hlavně zdravotní. A když něco takového trefí u nás dva stěžejní hráče, je to pro nás velká komplikace.“

Kováč: Jsme mentálně křehcí

Proti slávistům se Opavě ke všemu úplně rozpadla obrana. Přitom domácí v úvodních pěti minutách nepustili obhájce titulu na svou půlku a v prvním poločase dostali jen jeden gól – po rohovém kopu.

„Mrzí mě, že jsme mentálně křehcí,“ uvedl Radoslav Kováč. „Po prvním gólu odejdeme a po druhém se úplně sesypeme. To mě děsí nejvíce.“

Uvedl, že vinou covidu Slezskému FC vypadl jeden z hráčů, a tak ladili, jak sestavu poskládat.

„Na levém kraji obrany byl talentovaný sedmnáctiletý Večerka, na něhož to teď docela padlo,“ zmínil trenér mladíka. Přiznal, že ho proti slávistům chtěl nechat odpočívat, protože minulých sedm kol byl v základní sestavě. Jenže zkušenější Matěj Helešic, který by ho mohl nahradit, ze zdravotních důvodů nenastoupil. „Samozřejmě budeme teď muset Večise (Dalibora Večerka) zvednout,“ dodal Kováč.

Kováč během zápasu často své svěřence nabádal, aby více mluvili, komunikovali.

„Žíďas (kapitán Jan Žídek) se snaží, ale je potřeba, aby se k němu přidali další,“ upozornil trenér. „Je tam Joss Didiba (stoper), který umí pár slovíček, ale není to ten vůdce, co se týče komunikace. Daleko více bych čekal i od Hraběho (pravý obránce Matěj Hrabina), který je zkušený.“

Radoslav Kováč si posteskl, že ani neměl moc možností střídat. „Kluci, kteří byli na lavičce, mají vesměs odehrané čtyři zápasy v U19 a my je už máme v ligovém kádru... I v tom je to složité. Mezi náhradníky byl zkušený Venca Juřena a naskočit mohl ještě i Renda Dedič, ale měl problémy se svalem, tak jsme ho za hodně nepříznivého stavu chtěli šetřit,“ zmínil Kováč útočníky.

Odpočívat nechal i středopolaře Pavla Zavadila, jehož při své opavské premiéře nahradil v sestavě odchovanec francouzského Le Havre Joel Tiéhi, který naposledy působil v nižších anglických soutěžích.

Do utkání tudíž postupně zasáhli osmnáctiletý záložník Adam Ščudla, sedmnáctiletý útočník Tomáš Rataj a dvacetiletý bek Štěpán Harazim.

„Naše mužstvo je hodně mladé, chceme dávat šanci mladíkům, to jednoznačně. I díky tomu jsem tady přišel, ale na druhou stranu jich nemůže být v sestavě sedm, a z toho někteří mají sotva tři starty v divizi,“ uvedl Radoslav Kováč.