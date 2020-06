Nový opavský trenér Kováč: Dostal jsem na cestu koblihy a vyrazil

Přesto Kováč odmítá, že by hazardoval se svým jménem. „Tak to vůbec neberu. Pro mě je to velká šance. A narodil jsem se relativně kousek od Opavy,“ připomněl čtyřicetiletý rodák ze Šumperka a odchovanec olomoucké Sigmy.

Takže jste nad nabídkou vůbec neváhal?

Ani chvilku. Situace sice není růžová, ale věříme, že to můžeme zlomit.

Kdy jste začal s Opavou jednat?

Asi před dvěma týdny jsme se o tom s opavskými šéfy bavili. Dohoda směřovala k tomu, že přijdu po sezoně, ale nakonec se vše urychlilo.

Jak vnímá váš přesun do Slezska rodina, kterou máte v Praze?

Manželka mi to přeje. Dobře si uvědomuje, že je to pro mě velká šance. Dostal jsem od ní koblihy na cestu a vyrazil.

Jste připravený na tlak, který vás v Opavě čeká?

Pod ním jsem dělal poslední čtyři roky ve Spartě. Navíc šlo o neúspěšné období, takže tlak byl obrovský. Teď si ho nepřipouštím. Budeme pracovat, jak nejlépe dovedeme. A zda budeme úspěšní, si řekneme za měsíc.

V neděli Opava hostí České Budějovice. Co od toho utkání čekáte?

Hlavně se na ně moc těším a věřím, že dopadne dobře. Chvění tam bude, ale doufám, že se dobře připravíme. Proti Spartě odehráli kluci dobrý zápas. Z toho si musíme vzít jen pozitiva.