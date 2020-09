Trenér Kováč věří, že se Opava zvedne: Herně to špatné není

„Možná je dobře, že teď máme čtrnáctidenní pauzu,“ řekl opavský stoper a kapitán Jan Žídek. „Potrénujeme, ale hlavně nemůžeme dělat chyby jako dosud. Starší i mladí hráči si musejí uvědomit, že hrajeme ligu a v ní není nic zadarmo. Všichni musíme mít konstantní výkonnost odpovídající první lize.“

Žídek si před zápasem s Karvinou přál, aby všichni soupeři jezdili do Opavy se strachem a neodváželi si z ní body jako v minulé sezoně. „A přijde první zápas a my Karvinským darujeme výhru,“ povzdechl si. „Musíme si to vyříkat, takže nynější přestávka nám pomůže, abychom se připravili na důležité zápasy, které nás čekají.“

Slezský FC příští týden v sobotu hraje od 17.00 v Příbrami a týden nato bude od 16.30 hostit České Budějovice. „Teď hlavně musíme kluky vrátit do pohody,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč. „Vyhrát na úvod ligy, byla by teď pauza pozitivnější. Máme ale spoustu mladých kluků, takže s nimi musíme dál pracovat a mluvit.“

Byť je na Opavě oproti minulému ligovému ročníku znát větší útočná síla, Kováče mrzí, že fotbalisté nedokončí nadějné akce.

„Soupeře zatlačíme, chceme hrát agresivně, i nějaké šance si vytvoříme, ale když jdeme čtyř na dva, tak ani nevystřelíme,“ litoval kouč. „Naše finální fáze je kostrbatá, a o to víc nás bolí hrubky, po nichž dostáváme laciné góly.“

Kováč věří, že se mužstvo zvedne. „Kluci jsou pracovití a herně to špatné není. Mrzí mě však i to, že dvakrát vedeme (v Plzni i s Karvinou - pozn. red.) a hlavně doma zápas nedohrajeme lépe. I přes mládí máme dostatek zkušených kluků. Pro výhru musíme udělat daleko více.“

Kouč upozornil, že hlavně ve svém pokutovém území se Opavští musejí chovat lépe než dosud. „Jinak budeme dál dostávat laciné góly, což nás bude mrzet,“ dodal.

A není menší jistota před vlastní brankou daná i nezkušeností? „Jsou tam mladí kluci, ale Večerka zápas s Karvinou na to, že má sedmnáct let, zvládl fantasticky. Hodně důležitá je i komunikace. Kluci musejí na sebe mluvit.“

Slezský FC vstoupil do ligy se třemi stopery, s tříčlennou obranou. Radoslav Kováč to však v případě Opavy nepovažuje za riskantní herní styl.

„Budeme se držet toho, co máme připravené,“ namítl. „Ale máme ještě jeden systém. Včera v přípravě proti Prostějovu (0:2) jsme zkoušeli i něco nového. Naše problémy ale nejsou o systému, jsou o individuálních chybách.“

Je možné, že v nynější pauze ještě přijde nějaká posila? „Moc bych si to přál,“ uvedl Kováč, který je nově i sportovním manažerem klubu. „Máme vyhlédnutého hráče, jehož bych tu velice chtěl. Určitě by nám pomohl. Pracujeme na tom a uvidíme, jak vše dopadne. Hlavně dozadu potřebujeme posilu.“