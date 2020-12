Zdrcený opavský trenér Kováč: Jsem zlomený jako šíp. Má to vůbec smysl?

Zdrtila ho nejen ztráta bodů v utkání 10. kola Fortuna ligy, ale i způsob, jak se jeho tým prezentoval.

„Jsem úplně zničený. Mluvím v emocích, ale popřemýšlím sám v sobě, jestli to má smysl, co a jak dál. Jsem čtyři sta kilometrů od rodiny. K tomu dostáváme rány, což je pro mě decimující,“ řekl Kováč.

Uvažujete tedy o rezignaci?

To ne, ale musíme se pobavit s vedením, jestli budeme chtít někoho přivést, nebo budeme takto dál pokračovat. A pokud ano, tak to pro mě nedává smysl.

Jak to myslíte?

V pondělí si musíme s vedením sednout a říct si, jak to bude přes zimu. Musíme si nastavit různé věci. Díky systému jsme ještě konkurence schopní, ale sami vidíte, že nedáváme góly. Máme strašně mladé kluky.

Ale s těmi přece chcete pracovat.

To ano, ale máme málo gólových hráčů, což si musíme říct na rovinu. Musíme se důrazně pobavit, zda chceme opavský tým budovat, nebo ne. Samozřejmě jsem trenér, výsledky nemáme, takže to jde za mnou, jednoznačně. Proto se chci pobavit s vedení, jestli se chceme posunout dál.

Tím posunem míníte výrazné posílení mužstva?

Samozřejmě. My potřebujeme do každé řady hráče, který by hrál hned. Máme šikovné fotbalisty, ale oni musejí vedle někoho růst. Vezměte si, že dneska zase hrál Pavel Zavadil, který má dvaačtyřicet let a bohužel se zranil. K tomu v noci před zápasem dostane teplotu Texl, který není ani náš hráč. Nevím, co bude. Je to pro náš problém.