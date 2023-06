Plzeňský asistent Trousil: Vítězství je důležité hlavně pro psychiku

Viktoria přetlačila druholigového soupeře 2:0, dvakrát se prosadila hlavou díky střelcům z ciziny. Nejprve v 81. minutě mířil přesně Kolumbijec Mosquera, v samotném závěru pak výhru podtrhl nigerijský mladík Durosinmi, který nastoupil s kapitánskou páskou na ruce.

„Po náročném týdnu a dvoufázových trénincích jsme chtěli po hráčích, aby se fyzicky vydali i v dalším přípravném utkání. Šlo o to, aby kluci co nejvíc naběhali a bylo to formou kondičního tréninku. Byl to druhý zápas v týdnu, jsme spokojení, vítězství je důležité hlavně pro psychiku,“ hodnotil duel Jan Trousil, asistent hlavního kouče Miroslava Koubka.

Bývalý trenér druholigového Vyškova si v Plzni rychle zvyká na nové prostředí. „Příprava probíhá podle plánu, těší nás, že jsou kluci pozitivní a hlavně že jsou všichni zdraví. Celkově ten týden, co tady jsem, je pro mne úplně fantastický. Takový luxus a tréninkové podmínky jsem nezažil ani jako hráč, ani jako trenér. Užívám si to, v takovém prostředí by chtěl pracovat každý kouč,“ svěřil se sedmačtyřicetiletý bývalý obránce.

Druholigová Dukla ale nebyla pro Viktorii snadným soustem. Chvílemi měla i více ze hry, ve druhém poločase domácí dvakrát skvělými zákroky podržel brankář Staněk. Ani Plzeň dlouho nedokázala vyzrát na gólmana Radu, ale v závěru dvakrát udeřila. „Věděli jsme, že nás čeká poměrně těžký zápas. Jsme rádi, že jsme vyhráli, nula vzadu je určitě také dobrá. Dukla má kvalitní tým, který trenér Rada dokáže dobře připravit. My jsme se snažili plnit to, co po nás trenéři chtějí, myslím, že se tam pomalu dostáváme a bude to jenom lepší,“ mínil obránce Václav Jemelka.

Ten v obranné linii dirigoval i osmnáctiletého mladíka Jana Palusku, který poprvé oblékl dres prvoligového A-týmu. „Hrálo se mi s ním dobře, je to mladej kluk a má před sebou velkou budoucnost. Samozřejmě, sestava se teď hodně točí, zkouší se různé varianty. Já osobně se nejlépe cítím na stoperu, ale nastoupit mohu i na levém beku, záleží na trenérech,“ doplnil Jemelka.

Další test čeká Viktorii ve středu, opět na Doubravce se utká s Táborskem. A před odjezdem na soustředění do Rakouska nastoupí ještě v sobotu ve Městě Touškově proti Chrudimi, dalšímu týmu z druhé ligy.