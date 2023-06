Je hodně důležité, abychom hráli poháry, říká plzeňský obránce Jemelka

„Příprava v těchhle vedrech je trošku náročnější, ale zvládáme to dobře. Podmínky budou asi ještě náročnější, ale nedá se nic dělat, teď ty dva týdny do toho musíme šlápnout, abychom byli co nejlépe připraveni na sezonu,“ hlásil po sobotním duelu s Duklou plzeňský obránce Václav Jemelka.

V sobotu Viktorii prověří ještě Chrudim, příští týden už tým vyrazí na soustředění do Rakouska.

Jak se vám trénuje pod novým koučem Koubkem?

Každý trenér má svůj styl, přinese trošku něco jiného. Od začátku hodně běháme, pan Koubek je velký ras na kondici. I herně je to trošku odlišné, některé věci už tam pomalu dostáváme a doufám, že to bude jen lepší a lepší.

Už jste mluvil s trenérem, na který post s vámi počítá? V Plzni jste si vyzkoušel levý kraj obrany i pozici stoper.

Zatím jsme o tom nemluvili. Ale vypadá to, že se mnou počítá na pozici středního obránce, krajních beků máme dost. Myslím, že primární post bude na stoperu, ale uvidíme, ještě se o tom určitě budeme bavit.

Kde se vy osobně cítíte lépe?

Asi na stoperu, ale ani levý bek mi nevadí. Myslím, že si s tím dokážu poradit. Když trenér bude potřebovat nějakou alternativu, klidně na kraji zase zaskočím.

Proti Dukle jste měl ve stoperské dvojici po boku mladíka Palusku. Co na jeho výkon říkáte?

Hrálo se mi s ním dobře. Je to mladý kluk, předvedl slušný výkon, má před sebou velkou budoucnost. Udrželi jsme vzadu nulu, až na jednu šanci po mojí chybě jsme soupeře k ničemu nepustili. Takže spokojenost.

Minulý týden jste se dozvěděli prvního soupeře v boji o pohárovou Evropu. Už jste si zjišťoval nějaké informace o kosovském týmu FC Drita?

Ne zatím vůbec, je to pro mě velká neznámá. Trenéři nám však určitě nachystají hodně studijního materiálu, abychom na ně byli dobře připraveni. Sám jsem je zatím nezjišťoval. Osobně s kosovským fotbalem nemám žádnou zkušenost, ale náš cíl je jasný. Chceme uspět, postoupit a hrát poháry.

Je pro Viktorii hodně důležité, aby se dostala až do skupinové fáze Evropské konferenční ligy? K tomu potřebujete přejít přes tři soupeře...

Je to hodně důležité. My hráči si poháry chceme zahrát a finance z nich jsou zase důležité pro celý klub. Je důležité, abychom se do skupiny dostali. Ale teď máme před sebou teprve první krok.