PONEDĚLNÍK: Také jste čekali od nadstavby víc? Proč na ni lidi nechodí?

Ke změně názoru jej nepřiměl ani právě vyhraný šlágr nad Plzní s jedinou krásnou návštěvou kola v zádech; Eden zaplnilo 18 327 v drtivé většině nadšených lidí.

Právě viděli, jak se sešívaní titulu už téměř dotýkají. A bude jim slušet, neboť zápas proti druhému, který vše mohl ještě změnit, ovládli zaslouženě.

Měl to být vrchol sezony.

Trpišovskému se nelze divit, že nad změnou nejásá. Kdyby nebyla, už by dávno křepčil s titulem. Ale kouč Slavie je ve svém názoru konzistentní od začátku.

Ne, tři kola před koncem ještě není zdaleka hotovo; avšak Plzeň ztrácí pět bodů a ani v případě bodové rovnosti by soupeře nepřeskočila. Těžko očekávat, že Slavia zkolabuje.

Třetí místo nikdo nevezme ani Spartě. Spokojení na Letné ovšem mohou být leda s tím, jak provizorní trenér Michal Horňák zvládá záskok; vítězí i bez odstaveného záložníka Kangy, jehož společně se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým potrestali za to, že „nedodržel jasně stanovená pravidla platná pro všechny hráče.“

Nikdo není víc než TÝM a je nutné i smutné to připomenout.

O hubené výhře nad Libercem rozhodl obránce Costa; je fajn o něm po čase psát jinak, než o někom, kdo bez respektu sestřelí skluzem soupeře na půlce.

Soldát jako Costa. K čemu máte karty, pane Lerchu?

Tuhle roli na sebe vzal příbramský Soldát, který hurá skluzem sundal karvinského Budínského přímo před zrakem sudího Lercha. Bez karty, jemine!

To nepochopíte, ani když se nás někteří rozhodčí snaží dokola přesvědčovat o tom, že zdraví hráčů zase není potřeba přehnaně chránit. A Soldát, jehož skluz pravda nebyl tak brutální jako předchozí Costovy sáně, pak utkání o záchranu jedinou brankou rozhodl, což už je taková třešinka.

Zřejmě ani Liberec netěší, že o jeho porážce rozhodl hráč, jenž by v každé vyspělé lize za své zkraty pykal na tribuně a nikoli pohotovou dorážkou na hřišti zařídil tři body. I tato utrápená výhra potvrdila, že Sparta změnu potřebuje, že příběh á la Solskjaer v Manchesteru United sparťanskou legendu Horňáka nejspíš mine. Očekávám, že Sparta brzy představí nového kouče. Favoritem je olomoucký Jílek.

Čtvrté místo si v pohodě před Ostravou pohlídal Jablonec. Nekompromisně, přesvědčivě, bez debat celou sezonu ukazuje, že je kvalitnější než pátý Baník, který ještě může přeskočit Liberec.

Také jste ale čekali od nadstavby víc?

„Nechal bych to, na co jsme zvyklí. Co si kdo uhraje ve třiceti kolech, to je nejspravedlivější. Nový systém dělá i zmatek v historických tabulkách, jsou to zápasy navíc. Naštěstí aspoň hodně týmů o něco hraje, ale třeba i to může být příští sezonu jinak,“ přemítal Trpišovský.

„My teď máme víc zápasů za sezonu než týmy v bundeslize a některé z anglické ligy, kluci pak navíc ještě jedou na nároďák, ovlivňuje to letní přípravu... Za mě je to jen přidávání zápasů.“

VIDEO: Trpišovský: vyhráli jsme velkou bitvu, ale válku ne Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O to šlo však primárně.

„Pro nás hráče platí: čím víc zápasů, tím lépe. V tomhle je to pozitivní. A je fajn, že i když skončíte osmí, můžete se dostat do pohárů, šestý tým ale asi odpoví jinak,“ připomíná olomoucký záložník David Houska největší paskvil nadstavby; a sice, že sedmý bude hrát rozhodující zápas o Evropskou ligu, zatímco šestý má za odměnu po sezoně. „Pro fanoušky je to určitě napínavé a hodně zajímavé,“ zopakoval Houska, jenže čísla z úvodu mluví o opaku.

My, fotbaloví fanoušci, jsme rádi za každý fotbal. Možná bohužel spíš u televize. I když za sebe také zopakuji, že jsem konzerva, která by play off a podobné nadstavby do fotbalu netahala.

Na rozdíl od baráže rozhodující o záchraně, či sestupu. Tu jednoznačně vítám. Jeden klub padá přímo, další dva mají naději. Snad přijdou na zápasy o ligový život i živáčci.

Nadstavba má své plusy i minusy a musím i jako konzervativec uznat, že plusy nejspíš převažují. Zápasů, ve kterých o něco jde, přibylo.

Přesto bych inspiraci hledal spíš v top soutěžích, kde o nadstavbu nezavadíte, ač slyším, jak namítáte: Copak se může česká liga měřit třeba s francouzskou? Produkt s nevalnou důvěrou veřejnosti (že by proto ty návštěvy?) jako takový ne. Týmy ano. Některé rozhodně!

Český fotbal víc než změnu systému potřebuje změnu v myšlení, změnu ve vedení asociace. Aby v čele byly osobnosti jako například Petr Čech, nikoli Roman Berbr...

Utopie?

Zatím to tak vypadá.

I tak pěkné ponedělí.