Teplických mi bylo až líto, přiznal boleslavský záložník Matějovský

„Abych se přiznal, trošku je pro mě překvapení, že postoupil. Spíš jsem očekával, že to zvládne Olomouc,“ tipoval boleslavský špílmachr Marek Matějovský.

Zlínu po domácí výhře 1:0 stačila v odvetě porážka 2:3. Je pro Mladou Boleslav soupeřem, který by jí mohl víc sedět? „Podle toho, že jsme je nedávno doma porazili, by to tak mohlo vypadat,“ připomněl Matějovský dubnové vítězství 3:0.

„Ale Zlín je nevyzpytatelný a vyřazením Olomouce svoji kvalitu prokázal. Musíme se nachystat co nejlíp a odvést maximum, abychom ve dvojzápase uspěli.“

Série vypukne v pátek ve Zlíně, odveta bude týden nato. Její vítěz se porve s mužstvem ze skupiny o titul v jedné partii o Evropskou ligu. „Chceme si zahrát o bonus, který tahle sezona nabízí,“ motivuje 37letého záložníka.

V nedělní odvetě s Teplicemi, která skončila remízou 1:1, naskočil do ligy bezmála po měsíci. Doléčil zranění, je fit. „Už jsem nějakým způsobem trénoval, ale zápasové zatížení je vždycky lepší. Potřebuju na tom ještě být kondičně líp.“

Na hřiště vběhl jako náhradník a boleslavský výkon pozvedl. „Po jeho příchodu se hra dostala úplně jinam a už jsme čekali na konec,“ doznal teplický kouč Stanislav Hejkal. Matějovský tvrdil: „Chtěli jsme se vítězně naladit na příští dvojzápas, což se nepovedlo, takže spokojenost není úplná. Nebyli jsme tak produktivní jako v Teplicích, tam nám spadlo všechno, teď ne.“

Při demolici 8:0 na Stínadlech ještě v roli fanouška nevěřil svým očím. „Bylo to nevídané, a abych se přiznal, bylo mi teplických až líto, dokázal jsem se vcítit do jejich kůže. Naši kluci to zvládli skvěle. Těžko už takový zápas zažiju, ať už na hřišti, nebo z pozice diváka.“