PONEDĚLNÍK: Za Costovy sáně vážně není červená?

A ještě nedávno bych litoval, že nebude na každém stadionu videorozhodčí, zejména v záchranářské skupině. Avšak poslední zkušenosti s VAR v Česku ukázaly, že je to celkem jedno, že důležité je, kdo u videa sedí a na jaký záběr zrovna (ne)kouká. Ohnout se dá asi všechno.



Odpusťte, zda-li vám přijde videoproblematika už retro, avšak dění z uplynulého týdne nejde přejít.

Nebo vy snad rozumíte tomu, jak mohli sparťané Frýdek s Costou nebýt vyloučení za hurá skluzy v semifinále českého poháru na slávisty Hušbauera, respektive Krále?

Především sáně Costy na Krále byly brutální. Oběma nohama napřed, brrr...

Argument videorozhodčího Pavla Královce, že Král se zákroku vyhnul, takže podle pravidel musí být žlutá karta, mi přijde zarážející. Kdyby Král neuhnul, mohl skončit ve špitále. To - sakra - nebudete, sudí, hráče chránit od podobných prasáren bez respektu k soupeři, k člověku? Vážně vám to pravidla nedovolují? Nebo chybí selský rozum?

Od Costy to byl zkrat.

Podobně od Frýdka.

A podle mého názoru také od Královce u videa odvolávající ho se na pravidla Obhájit se dá asi všechno...

V kontextu toho je zajímavá vzpomínka na podzimní vyloučení olomouckého Šimona Falty v Liberci. Za neúmyslné přišlápnutí nohy Breiteho dostal po téměř deseti minutách zkoumání videa červenou kartu, přitom zdaleka nešlo o tak nebezpečný zákrok.

Video, tedy rozhodčí, umí opravit správné rozhodnutí na špatné

Děsí mě, že videorozhodčí nejen že neopravuje zjevné omyly, ale sám je způsobuje. Rozhodčí Ondřej Pechanec vytáhl červenou kartu aspoň pro Frýdka, jenže po konzultaci s Královcem stačila žlutá...

Stejně jako nedávno v ligovém derby, kdy sudí Hrubeš správně odpískal penaltu pro Slavii za faul brankáře Sparty Nity na Hušbauera, byl v dobrém postavení a situaci výborně vyhodnotil, ovšem jen do doby, než mu do toho začal mluvit kolega u videa.

To je nepřípustný šlendrián.

Avšak nehledejme za vším rovnou spiknutí. I v Lize mistrů videorozhodčí správně nařízenou penaltu po šlápnutí lyonského Freda do holeně barcelonského Rakitiče odvolal. Zřejmě si zkrátka musíme zvykat, že ani video neodstraní chyby rozhodčích u videa. Tihleti lidi budou vždycky chybujícími tvory.

Hušbauerova simulace bez karty

Nedivil bych se, kdyby slávista Hušbauer už na videopokusy zanevřel. I když v posledním kole pro změnu odhalilo, jak ostudně nasimuloval pád ve vápně po kličce na olomouckého Kalvacha. Rychle věděl, že tohle mu nevyjde a tak už gestem dal najevo, že o faul nešlo. Alespoň nějaká sebereflexe.

Škoda, že se obešla bez karty, ale pořád tady máme disciplinárku...

VIDEO: Měli jsme třicet střel, mohli jsme vyhrát 6:1, řekl Trpišovský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zbytečný vozembouch byla asi jediná kaňka na dominantním výkonu Slavie, která Olomouc zasypala střelami jako v hokeji. Další fyzicky nabušený výkon. První místo po dlouhodobé části sešívaným sluší. Trenér Jindřich Trpišovský odvádí výbornou práci. Smekám.

Vrba do Sparty? Proč ne

Kdo ji bude odvádět ve Spartě, toť otázka. Ponedělník již na konci července psal, že přesun sportovního ředitele Ščasného na lavičku místo kvapně odvolaného Hapala není řešení, že Ščasný měl nést svou zodpovědnost už tehdy.

Seznam potencionálních koučů pro Spartu narůstá. Tedy alespoň v médiích. Jílek, Vrba, Hašek, Guľa, El Maestro...

Svorně tvrdí, že k žádnému kontaktu mezi nimi a Spartou nedošlo. Tak schválně jak dlouho ještě...

„Mediální zájem Sparty je potěšující, doposud žádná jednání neproběhla, žádný kontakt,“ zopakoval olomoucký Václav Jílek. Ani on však přesun navzdory nové smlouvě v Sigmě kategoricky nevyloučil.

I když je práce ve Spartě pod enormním tlakem a nepříliš koncepční, pořád je to Sparta. Lákavá výzva za lákavé peníze.

„Těžko reagovat. Asi by se to odvíjelo až od případné schůzky a podmínek. Teď jsem vázaný trenérsky tady a všechno, co budeme řešit, jsou hypotézy a spekulace. Pokud to přijde, je to pěkná věc, ale má to vždycky dvě strany mince, nastavit si mantinely, pokud by to dávalo logiku, můžeme se do toho dát,“ přemítal Jílek, jenž by měl malou výhodu, že prostředí na Letné poznal jako asistent.

„Byl jsem v jiné pozici, těžko srovnatelné s prvním styčným důstojníkem, který je na ráně. Člověk aspoň trochu pozná zázemí, fungování, nevím, jestli to pomůže, ale asi se lépe orientuje.“

A vyloučit se nedá ani pikantní přesun plzeňského Pavla Vrby. Sparta už o něj stála před dvěma lety. Z možných kandidátů zřejmě největší osobnost. A také pro něj by to byla zajímavá výzva. Větší než se jednou vrátit do Ostravy. Jenže kdo by pak vedl Plzeň?

Cesta Dukly do druhé ligy

Zdá se, že zachránit ligu už není výzva pro kouče Dukly Romana Skuhravého. Na předposlední Karvinou ztrácí devět bodů, ve hře je patnáct.

„Pravděpodobně využijeme zbývajících pět zápasů k tomu, abychom dali příležitost méně vytěžovaným hráčům. V každém utkání budeme chtít uspět, ale nejsem naivní. V tuhle chvíli se to pro nás rovná sestupu,“ překvapil otevřeností. „Můžete zvolit karvinskou cestu, udržet se a příští sezonu hrát o udržení znovu. Nebo začnete budovat něco dlouhodobějšího, co má smysl.“

Oceňuji, jak se Skuhravý chtěl s Duklou protančit k záchraně, neslevil z kombinačního fotbalu, ale zjevně to nebyla nejlepší cesta a vydat se po té karvinské už nejspíš ani není v jeho silách. Zářez Karviné na jaře na Dukle to nezměnil.

Pochvalu si zaslouží čtvrtý Jablonec, jak vypráskal konkurenční Baník, a také nedaleký Liberec, který proklouzl do elitní šestky. Být šestý není v novém systému zrovna terno, ale líbí se mi, jak Slovan dokáže opakovaně postavit tým, který se rve o Evropu. Dobrá vizitka, byť víc odchovanců by i Liberci slušelo.

Krásné ponedělí bych chtěl popřát jako obvykle, jenže to nejde. Dnes je nejsmutnější, co píši.

Hodně sil rodině zesnulého Josefa Šurala. Je mi to moc líto.