Měla Plzeň kopat na Slavii penaltu? Nešlo o tak závažný zákrok, řekl sudí

Slavia v neděli v přímém souboji o titul porazila Plzeň 3:1 a tři kola před koncem soutěže má pětibodový náskok.



Duel prvního s druhým se rozhodoval v posledních deseti minutách. Za stavu 1:0 pro Slavii zahrávali hosté přímý kop, Hrošovského centr směřoval za obranu. Plzeňský Brabec se probíjel k zakončení, zezadu ho slávista Ngadeu chytil za ruku a stáhl.

„Z mého pozičního postavení jsem drobný kontakt a přidržení útočícího hráče registroval. Dle mého názoru však nešlo o tak závažný zákrok, jenž by měl zapříčinit pád útočícího hráče, který zakončoval s úmyslem zahrát míč ve skluzu,“ vysvětloval hlavní sudí Zelinka.

„Situaci samozřejmě přezkoumal i videorozhodčí, který to vyhodnotil ze všech dostupných záběrů a nedospěl k názoru, že bych se dopustil závažného pochybení,“ poznamenal Zelinka.

„Nebudu to hodnotit, napište sami, jak jste ty situace viděli, já do médií svůj názor říkat nebudu. Nikdy jsem to nedělal,“ zdůraznil na tiskovce plzeňský kouč Pavel Vrba.

„Ale byl jsem překvapený, s jakou rychlostí se to rozhodovalo. Jindy to trvá čtyři minuty, dnes dvacet vteřin. To je super,“ rýpl směrem k videosudím Emanuelu Markovi a Lucii Ratajové.



O dvě minuty později Zelinka nařídil pokutový kop proti Plzni za úmyslnou ruku Davida Limberského. Nedovoleně hrál nad hlavou v souboji s Milanem Škodou.

Limberský protestoval, sudímu tvrdil, že ho Škoda fauloval: „Strčil do mě.“

Zelinka však přestupek slávistického útočníka neviděl. Po zhlédnutí záznamu lze říct, že Škoda sice protihráči položil ruku na zátylek, ale spíš šlo o běžný souboj.

„Z mého pohledu se jednalo o tvrdý, ale čistý souboj „tělo na tělo“, kdy se dle mého názoru domácí hráč nedopustil žádného nedovoleného zákroku. Hostující hráč vzápětí zahrál míč rukou v nepřirozené poloze, proto došlo k nařízení pokutového kopu. Všechno bylo opět kontrolováno VAR, který můj názor potvrdil,“ podotkl Zelinka.

Až na situaci v 82. minutě v pokutovém území Slavie neřešil vyloženě vyhrocenou situaci. Utkání odřídil s přehledem.

„Velmi si považuju toho, že jsem dostal důvěru a mohl odřídit tak exponovaný zápas, v němž se střetl první s druhým. Byť šlo o velmi důležité utkání pro obě strany, snažil jsem se na něj připravit stejně jako na každé jiné. Hráči obou týmu se ve většině situací chovali férově, a pokud došlo ke konfliktu, nepřešlo to mez, kdy bych situaci musel řešit udělením osobního trestu,“ řekl Zelinka.