Vrbu mrzely zahozené šance: Byl to zápas o prvním gólu, Slavia to zvládla

Vítězstvím nad Plzní udělali fotbalisté Slavie obrovský krok titulu. Dobře to ví i kouč poražených obhájců Pavel Vrba: "Nemyslím si, že už je rozhodnuto, ale naše situace je složitá. Slavia to má ve svých rukou," uznal po porážce 1:3. Pražané vedou ligu o pět bodů a v případě bodové rovnosti pro ně hrají i lepší pomocná kritéria. Do konce nadstavbové části přitom zbývají už jen tři kola.

Napjatě očekávaný zápas se rozhodoval v posledních deseti minutách. Slavia po osmdesátiminutovém obléhání plzeňské branky konečně skórovala. Na první gól navíc přilepila ještě další dvě trefy. Hosté korigovali výsledek až v nastaveném čase. „Potkala se dvě mužstva, kterým hodně záleželo na výsledku, a tak se čekalo se na chybu. Byl to zápas o prvním gólu, my jsme měli tři situace, ze kterých jsme ho mohli dát, ale nepovedlo se nám to,“ mrzelo Pavla Vrbu. Mluvil o Kovaříkově střele do tyče, následné neúspěšné Beauguelově dorážce, a pak o brejku čtyř hráčů na dva obránce, který předcházel prvnímu gólu domácích. „Právě tohle byl možná rozhodující okamžik zápasu, ale my jsme hledali zbytečně složité řešení.“ Zlobit se mohl především na Bakoše, který akci zazdil nepovedenou přihrávkou. „My jsme při svých šancích nebyli úspěšní, Slavia ano. Taková jsou fakta,“ dodal ještě. Ty momenty Pavla Vrbu hodně štvaly, na tiskové konferenci se k nim ještě jednou vrátil, když byla řeč o Limberského chybách při prvních dvou brankách. „Kdybych měl být naštvaný na nějaké hráče, tak na ty, kteří neproměnili šance. Ale je to kolektivní sport, chyby si vyříkáme mezi sebou v šatně. Slavia své akce vyřešila výborně, pochválil bych tedy Slavii, že zahrála skvěle a byla produktivní,“ převedl řeč jinam. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Zápas končil dramatickou přestřelkou, a také strkanicemi mezi hráči a dohady s rozhodčím. Plzeňští hráči nebyli spokojeni s penaltovým verdiktem po Limberského ruce, sami se naopak dožadovali stejného verdiktu po Ngadeuově zákroku na Brabce za stavu 1:0. Kouč však sporné momenty odmítl komentovat: „Nebudu to hodnotit, napište sami, jak jste ty situace viděli, já do médií svůj názor říkat nebudu. Nikdy jsem to nedělal.“ Nakonec si však neodpustil sarkasmus, když na doplňující dotaz směřující k videu řekl: „Byl jsem překvapený, s jakou rychlostí rozhodovali. Jindy to trvá čtyři minuty, dnes dvacet vteřin. To je super.“ Bývalý trenér české reprezentace pochválil atmosféru na zaplněném stadionu a uznal, že liga už je téměř rozhodnutá: „Myslím, že Slavia udělala obrovský krok k titulu. Vede o pět bodů a ještě má lepší vzájemné zápasy. Pro nás to už bude hodně složité. Slavia to má ve svých rukou, takový je fakt.“

