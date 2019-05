Bude to zápas o všechno, burcuje Nguyen před klíčovou bitvou o Evropu

Severočeský tým ztrácí ze šestého místa na pátý Baník Ostrava dva body. Právě pátá příčka může být vstupenkou do baráže o Evropu. „Zápas v úterý na Baníku pro nás bude dost klíčový. Jestliže chceme pomýšlet, abychom je předběhli, musíme vyhrát,“ uvědomuje si trenér Zsolt Hornyák.

Pokud by Liberec v utkání třetího kola nadstavbové skupiny o titul v Ostravě prohrál, jeho šance na Evropu by klesly téměř na nulu. Remíza by Hornyákovy svěřence ještě nechala teoreticky ve hře, výhra by jejich šance naopak výrazně posílila.

Pro Liberec to proto dnes večer může být utkání jara, které rozhodne o tom, zda sezona pro tým od Nisy skončí úspěchem. „Bude to zápas o všechno,“ burcuje brankář Filip Nguyen. „Víme, jaká je situace. Na Ostravu ztrácíme dva body a remíza nám u nich nestačí. Musíme tam zvítězit,“ dodává odhodlaně obránce Matěj Hybš.

Baník Ostrava - Liberec Sledujte od 20.00 online.

Domácí Ostrava má do Evropy zatím blíž. Nejen proto, že je v tabulce nad Libercem, ale navíc ji ještě čeká finále domácího poháru proti Slavii. Pro kapitána týmu Jiřího Fleišmana bude utkání s Libercem o to pikantnější, že U Nisy v minulosti pět let působil. „Já jsem hodně emotivní typ a všechny zápasy prožívám stejně. Takové vypjaté bitvy mám rád,“ řekl Fleišman.

Liberecký kouč Hornyák se dnes bude muset obejít bez dvou hráčů základní sestavy. Kvůli dvěma žlutým kartám nemůže hrát Oscar, který je ve velké formě, ani Malinský. Ostravě pro zranění chybí lídr Baroš, Šašinka a Granečný.

Ani jeden z dnešních soupeřů nedokázal v nadstavbě ještě vstřelit ani gól. Ostrava dosud dvakrát prohrála: 0:3 na Spartě a 0:2 v Jablonci. Liberec remizoval 0:0 se Slavií a prohrál 0:1 na Spartě.

Liberec v této sezoně Baník ještě neporazil. Doma s ním v lize remizoval bez branek a venku prohrál 1:2. Stejným výsledkem podlehl Slovan Ostravě na začátku dubna ve čtvrtfinále domácího poháru, které se rozhodlo až v prodloužení. Tehdy z toho bylo hodně zlé krve, protože Baroš poslal Ostravu do vedení s největší pravděpodobností rukou.

Liberečtí v Ostravě vyhráli jediný z posledních pěti ligových zápasů. Ostrava prohrála jediný z posledních sedmi domácích ligových duelů.