PONEDĚLNÍK: Za Costovy sáně vážně není červená? Díl druhý

Minulý týden Královec jako videorozhodčí hájil drsné skluzy sparťanů Frýdka a Costy v semifinále poháru proti Slavii, respektive na jeho popud odvolal hlavní rozhodčí vyloučení Frýdka a Costův skluz s oběma nataženýma nohama podle něj nestál za víc než udělenou žlutou kartu, což následně komise rozhodčích vyhodnotila jako chybu. Nyní Královec potvrdil své vidění fotbalu přímo na hřišti.

Chyba sudího Královce: nepoučí se

Costa v prvním kole nadstavbové skupiny o titul nepochopitelně sestřelil na půlce baníkovce Filla, aniž by mohl reálně hrát míč. Další škaredý zákrok bez respektu k soupeři. Je obrovské štěstí, že stejně jako slávista Král, tak i Fillo neutrpěli vážná zranění.

Jako by Královec řešil jen následky. Jako by ho vůbec nezajímala prevence, která je přitom mnohem důležitější. Jako by odmítal chránit zdraví hráčů.

Jsem přesvědčený, že se ani samotným sparťanům zákroky zkušeného obránce, který přitom nepatří povahově mezi rabiáty, nelíbí. Že při představě, že podobnými skluzy někdo sestřelí třeba talentované mládence Hložka s Drchalem a není za to vyloučen, jdou na ně mdloby.

VIDEO: Sparťanský kouč Horňák po výhře nad Baníkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jenže přesně takový nebezpečný vzkaz ostatním Královec vysílá a já tomu vůbec nerozumím, ač se o to vážně snažím.

„Udělat z důvěryhodného videa nedůvěryhodné video, to opravdu umíme jenom my Češi... My opravdu umíme takzvaně ochcat úplně všechno, když chceme. Bohužel,“ napsal na Twitter bývalý český reprezentant Vladimír Šmicer.



Je zřejmé, že ani video českému fotbalu nepomůže, nebude-li chtít. Pořád půjde o rozhodčí u videa.

Chyba sudího Rejžka: drželi se oba

Zatímco o vyloučení Costy by nepochybovalo devět sudích z deseti, (ne)penaltový faul ve skupině o záchranu karvinského Rundiče na opavského Simerského v nastaveném čase vyvolá různé názory. Že se přece drželi oba vzájemně. Že takových zákroků je spoustu při každé standardce. Tím spíš, když se nedívá videorozhodčí, který na zápasy o ligový život nedohlíží.



Takovou penaltu bych nepískal na rozdíl od rozhodčího Rejžka určitě, ale je Rundičova velká chyba, že prvotně Simerského přidržel, čehož opavský zadák ochotně využil k vozembouchu, ačkoli držení většinou, třeba na ulici, vede k tomu, abyste neupadli.

Chyba sudího Ginzela: za šlapák má být penalta

Další podstatné chyby se dopustil rozhodčí Ginzel ve skupině o Evropskou ligu, když neposoudil šlapák zlínského Hnaníčka na olomouckého Poloma jako faul a nenařídil penaltu. Podrážka Hnaníčka zasáhla nohu zakončujícího Poloma ve zjevné příležitosti. Pokud by podrážka zasáhla míč, což se ale nestalo, měl by sudí nařídit nepřímý kop. V tomhle případě však šlo o pokutový kop.

Pivarníkův sešup

Zlínu k cennému vítězství 1:0 pomohlo i odvolání neoblíbeného trenéra Romana Pivarníka. Když jsem viděl záběry, jak se s ním na tréninku hádá útočník Poznar, bylo zřejmé, že se musí ve Zlíně něco udát. Ale čekal jsem to až po sezoně.

Pivarníka jsem poznal jako osobitého člověka, který není na fotbale existenčně závislý, a tak říká, co si myslí. Na trénink přijel na Harley Davidson a povídání s ním mezi čtyřma očima mě vždycky bavilo. Rychle poznáte, jak je do fotbalu zapálený. Jak je zajímavý, jiný.

Když v Olomouci dostal padáka ze čtvrtého místa, považoval jsem to za velkou chybu. Což následné sestupy Sigmy víceméně potvrdily.

Když Pivarník skončil v Plzni z prvního místa, považoval jsem to za zvláštní.

Když skončil v druholigovém Brnu, za nevyhnutelné.

A když teď ve Zlíně, tak bohužel za potvrzení jeho sešupu.

Snad se nad tím zamyslí on sám a položí si při sekání trávy, kterým si čistí hlavu doma na zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce, zda není chyba také v jeho svérázné povaze, větším egu. Fotbalu rozumí, o tom svědčí, že prakticky všude dokázal rychle spravit defenzivní činnost mužstva, s atraktivitou dopředu je to už však horší.

Pivarníkův sedmatřicetiletý dočasný nástupce Jan Kameník si připsal vítěznou premiéru. Zlín pookřál, hrál na krev, hrozil sice jen ze standardek, ale i se štěstím to stačilo na nadějný výsledek do odvety. Když záložník Podio chtěl s krvavým šrámem opustit hřiště, Kameník mu ukázal, ať si raději lehne. Je vidět, že o úplného zelenáče zase nejde.

Pozoruhodné Teplice

O poznání horší pocity zažíval teplický kouč Stanislav Hejkal ve druhém play off o Evropskou ligu proti Mladé Boleslavi. Prohrát doma 0:8 je na pováženou. Až mi ho bylo líto. I když je trenér zodpovědný za mančaft, tak mě těžko napadá, jak mohl takovému úletu zabránit.

Třeba když v 15. minutě běželi tři hráči Mladé Boleslavi po rohu Teplic sami na brankáře. Tohle neuvidíte ani v exhibici. Opravdu pozoruhodné, jak Tepličtí zapomněli na veškerý taktický plán, na základní poučky, které dostáváte pod kůži od žákovského fotbalu. Čas od času se to přihodí na všech úrovních. Gratulace Mladé Boleslavi za gólostroj.

Hlavně nepodcenit odvetu...

Smutný byl pohled do teplických ochozů, kde na bitvu, která může vést až do Evropy, přišlo jen 2 107 lidí. Čekal jsem jich víc i ve Zlíně.

Avšak nadstavba bude teprve gradovat. Po klopýtnutí Slavie a šťastném obratu Plzně nad lepším Jabloncem, který zahazoval obrovské tutovky, se nám boj o titul zase o něco zdramatizoval.

A to nejlepší máme před sebou.

Hlavně to přežít ve zdraví. Třetí sáně už tak šťastně dopadnout nemusí.

Pěkné ponedělí.