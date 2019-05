Opatrný Trpišovský: Hotovo ještě není. Poslední krok bývá nejtěžší

Aby ne. Slavia s Trpišovským na lavičce je krůček od titulu, tři kola před koncem vede tabulku o pět bodů právě před Plzní. To vše díky třem gólům během poslední desetiminutovky, které do té doby bezbrankový zápas rozhodly.

„Jsme spokojení. Měli jsme víc šancí a územní převahu, vyhrát jsme si zasloužili, ale byl to velký boj,“ oddechl si Trpišovský po utkání. „Vítězství je strašně cenné a rodilo se těžce. Je to hezký pocit pro všechny, ale ještě radši budu, až bude všechno hotové. Ještě zbývají dva kroky, hezčí to bude, až to dotáhneme.“

Ale udělali jste k titulu důležitý krok. Vážně není rozhodnuto?

Určitě není. Čekají nás tři zápasy, které budou velice těžké. Doma derby, doma Jablonec, na který se nám nedařilo, pak v Ostravě... Je to důležitý krok, ale čeká nás ještě hodně práce a musíme se držet toho, že chceme zvládnout všechny domácí zápasy. Všechno je fajn, hezké, ale ve středu hrajeme znova a musíme to potvrdit. Poslední krok bývá nejtěžší.

Mohli jste rozhodnout dřív?

Celý první poločas jsme měli pevně v rukách, až na finálovou fázi jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Hodně jsme napadali, během dvaceti minut jsme měli dvě dobré příležitosti. Plzeň se vlastně nedostala za půlku, ale gól jsme nedali. Ve druhém poločase jsme měli hodně ztrát v útočné fázi, roztrhalo se to, Plzeň se dostala víc do hry a vytvořila si gólovou šanci, trefila tyč. Nám pomohli náhradníci, i díky nim jsme se vpředu udrželi na míči. Dostali jsme se do situací, ve kterých jsme silní.

Zastavilo se vám srdce, když Kovařík trefil tyč? Byl to zlom v boji o titul?

Uvidíme. Byl to hlavně zlom v tomhle zápase. Kdybychom dostali gól pětadvacet minut před koncem, bylo by to komplikované. Někdy rozhodují centimetry, Hybš třeba v našem minulém zápase v Liberci vykopl střelu Olayinky z prázdné brány.

Bylo v plánu Plzeň utahat a pak udeřit v závěru?

Byla to jedna z věcí, se kterou jsme kalkulovali. Že pokud náš styl bude hodně aktivní, Plzeň se bude muset hodně přesouvat, tak se okénka otevřou. Když je hra statická, tak soupeř má sílu až do konce. Víme, že Plzeň dává spoustu gólů v závěrech zápasů, ale věřili jsme že jsme tak připravení, abychom ten závěr strhli na svou stranu. Hodně nám pomohli střídající hráči, z tlaku pak rezultovaly všechny gólové situace.

I penalta, kterou jste zase z pověrčivosti nesledoval.

Nedíval jsem se. Jsem při penaltách pořád na stejném místě, nechci nic měnit, stejně jako během přípravy na zápas. Koukal jsem den před zápasem na Tomáše Součka, že si po tréninku vzal balon, trénoval penalty a proměnil všechny tři do tří různých míst. Věřil jsem mu.

Jak jste s týmem v týdnu pracovali na psychice? Váš náskok se ztenčil, Plzeň najednou měla situaci ve svých rukách.

Měla, ale my taky. Na hřišti rozhoduje hlava, detaily. Receptem pro nás bylo, abychom zůstali klidní. Zápas jsme brali jako výzvu a možnost zahrát si o šest bodů. Soustředili jsme se na vlastní výkon, což se lehko říká a hůř se to dělá. Snažili jsme se dělat všechno tak, jako celou sezonu. Nezaručí vám to výsledek, to až kvalita na hřišti, ale dělali jsme všechno tak, abychom strhli lidi, byli bojovní, důrazní, aby nám fanoušci chtěli pomoct. To bylo hlavní.

Titul máte blízko, nevezmete nakonec na milost systém s nadstavbou, kterému nefandíte?

Pořád platí, že já bych ji nedělal. Nechal bych to, na co jsme zvyklí. Co si kdo uhraje ve třiceti kolech, to je nejspravedlivější. Nový systém dělá i zmatek v historických tabulkách, jsou to zápasy navíc. Naštěstí aspoň hodně týmů o něco hraje, ale třeba i to může být příští sezonu jinak... My teď máme víc zápasů za sezonu než týmy v bundeslize a některé z anglické ligy, kluci pak navíc ještě jedou na nároďák, ovlivňuje to letní přípravu... Za mě je to jen přidávání zápasů. Lidi jsou možná i fotbalem přesycení, což je znát na návštěvách. Já bych to nechal při starém.