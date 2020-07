Kalvach o konkurenci: Je to dobře, že každý musí předvádět to nejlepší

Máte za sebou první trénikový den, rovnou dvoufázový. Cítíte nohy?

Bylo to trošku náročnější, protože je horko a ta čtrnáctidenní pauza se na začátku vždycky trošku projeví. Navíc jsme ještě ve čtvrtek museli projít testy. Ale to není nic závažného, dostaneme se do toho a bude to v pohodě.

Jak jste si užil dovolenou?

Byli jsme s přítelkyní tři dny na Slovensku, pak doma u rodiny, měli jsme oslavu narozenin. Příjemné.

Dokonce jste se prý stihl i zasnoubit...

Jo, to jsem zvládl ještě na Slovensku. Naštěstí řekla ano, takže jsem spokojený. (úsměv)

Potěšil vás i fakt, že u fanoušků bodovaly v anketě vaše góly?

Těší mě, že mám první i druhé místo. Chci moc poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali a doufám, že to zopakuji i v další sezoně.

Čeká vás rychlá příprava, už za měsíc startuje liga.

V zimě byla také krátká. Je to lepší, než se připravovat dva měsíce, jak to bylo třeba během té korony. Myslím, že jsme z toho extra nevypadli. Měsíc je dostatečný, abychom se připravili na ligu i poháry. Tak, aby sezona byla úspěšná.

Jaké jste obdrželi individuální plány?

Běhy, posilování, abychom se udrželi trošičku v zápřahu, ale v pohodě.

Viktoria přivedla několik posil. Co říkáte nové konkurenci?

Tady jsou nejvyšší cíle, takže konkurence v Plzni je vždycky. Je to jenom dobře, každý musí předvádět to nejlepší, co v něm je. Abychom se posouvali, až pak můžeme být všichni úspěšní.

Navíc v novém odění od firmy Macron...

Mně se líbí. Myslím, že to bude super.