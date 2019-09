Na hezké góly mám štěstí, říká plzeňský záložník Kalvach

Nádherně se trefil už před pár týdny v Teplicích, tenkrát pálil z přímého kopu. Přitom se rozhodně nedá říct, že se jedná o rozeného střelce. Vždyť dvěma zásahy už teď srovnal své loňské sezonní maximum v nejvyšší soutěži.



„Ten první byl asi hezčí, takový už zřejmě nezopakuju. Proti Jablonci však zase důležitější, protože nám pomohl k obratu. Moc gólů nedávám, ale když už, tak mám štěstí na ty povedené,“ vykládal Kalvach po utkání.

Jeho branka přišla v důležitou chvíli, jinak by Viktoria odcházela v poločase do kabin s jednogólovým deficitem. Nepříjemná situace.

Souhrn 9. ligového kola

„Věřili jsme, že to otočíme. Nebylo to ale vůbec lehké. Jablonec byl zatažený, dobře organizovaný a my jsme se skrz jeho obranu nemohli pořádně dostat. A hned z první příležitosti nám dal gól. Naštěstí se nám povedlo ještě do konce poločasu vyrovnat,“ těšilo čtyřiadvacetiletého středopolaře.

Na konci zápasu se však radovali Plzeňští, kteří si po reprezentační přestávce připsali v souboji s přímým konkurentem v boji o evropské poháry tři body do tabulky a upevnili si druhou příčku. A Kalvach na tom nese nemalou zásluhu. Po odchodu Patrika Hrošovského převzal vůdčí roli ve středu zálohy, při absenci Aleše Čermáka se navíc musí tlačit ještě víc dopředu.



„Zatím se to vyvíjí dobře, jen je škoda, že jsme nepostoupili do skupiny. Jsem rád, že hraju a že jsem nějaké branky dal, protože body potřebuju, a je skvělé, že to tam dvakrát po sobě takhle padlo,“ radoval se fotbalista, který má za sebou premiérovou účast na reprezentačním srazu. Na premiéru v národním týmu si bude muset ještě chvíli počkat, třeba ale jen do říjnových duelů s Anglií a Severním Irskem.