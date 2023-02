Plzeňští fotbalisté míří na Slovácko. Bude to bojovné, varuje Havel

V neděli od 15 hodin bude třicetiletý Ngyen čelit doma mistrovské Plzni, která není zrovna jeho oblíbeným soupeřem. Od viktoriánů inkasoval již čtyřiadvacet branek, Slovácko navíc s rivalem ze západu Čech prohrálo posledních pět zápasů.

„Proti Plzni se nehraje nikomu dobře. Má zkušený mančaft. Pokud si vzpomínám, tak se mi povedl možná jeden zápas. Ale na to nekoukám. Věřím, že ji můžeme porazit,“ říká odhodlaně Filip Ngyuen.

To Viktoria naopak věří, že úspěšnou sérii se Slováckem natáhne a připíše si na jaře třetí výhru v řadě.

„Očekávám však těžký zápas. Slovácko má kvalitní tým, jsou dlouho spolu, několik let hrají v tabulce nahoře. Bude to bojovné. My se musíme soustředit na celý zápas, být koncentrovaní a pozorní,“ varuje plzeňský obránce Milan Havel.

Ten má na poslední vzájemný duel v Uherském Hradišti dobré vzpomínky, v prosinci 2021 se trefil hned v první minutě a s Plzní nakonec slavil výhru 2:1.

„To bylo skvělé. Povedl se nám hned první roh, já jsem to zavíral na zadní tyči a skóroval. Určitě bych si přál, aby se to zopakovalo, když se dostanete takhle rychle do vedení, bývá zápas většinou vždycky klidnější,“ uvažuje osmadvacetiletý Havel.

Domácím bude na lavičce scházet trenér Martin Svědík, který dostal trest na tři soutěžní zápasy a pokutu 40 tisíc korun za vyloučení a nevhodné chování v minulém utkání v Liberci. To Slovácko přesto vyhrálo, když v nastavení rozhodl Ondřej Mihálik, bývalý hráč Plzně.

„Pištu (Mihálika) většina kluků zná velmi dobře, stejně jako on náš tým. A stejně tak je to s Milanem Petrželou, který je hrající legendou,“ připomíná asistent Viktorie Pavel Horváth svého bývalého parťáka. „Těším se na oba. S Milánkem se určitě na hřišti potkáme a vždycky je to s ním nepříjemné. A oba s Pištou mají výbornou formu, musíme si na ně dát pozor,“ doplňuje Havel.

Viktoria po domácím zaváhání s Hradcem Králové zvládla zápasy v Brně a minulý víkend doma s Českými Budějovicemi. Ale pokud chce udržet krok s lídrem ze Slavie, potřebuje i na Slovácku, které je v tabulce čtvrté, bodovat. „Byť je Slovácko velmi dobrý soupeř, věřím, že se připravíme tak, abychom utkání zvládli,“ říká Horváth.

Plzni stále chybí záložník Kalvach, k dispozici nebude ani další zraněný, útočník Kliment. Naopak Sýkora již trénuje naplno a vrací se také obránce Řezník.