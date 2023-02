Dvěma góly zařídil vítězství. Ale výkon je varováním, uznal plzeňský Květ

Znovu se zapotili více, než by se na obhájce titulu slušelo. Fotbalová Plzeň v 19. kole první ligy přetlačila doma České Budějovice 2:1 a ztrácí opět jediný bod na lídra tabulky z pražské Slavie. Ale výkon dřel, mistr neoslnil.

Děkovat může záložníkovi Romanu Květovi, zimní posila z Bohemians 1905 zařídila oba góly. Ten druhý z 57. minuty měl dát domácím klid, jenže zanedlouho obránce Jemelka srazil centr Čoliče z pravé strany za gólmana Staňka a zadělal na drama. A kdyby po chvíli Čermák z dorážky neminul odkrytou branku, mohlo být s Plzní zle...

„Je to varování. Na druhou stranu, závěr jsme zvládli a máme důležité tři body. Jsme spokojení, ale určitě je co zlepšovat,“ uznal po výhře pětadvacetiletý Květ.

Co pro vás branky znamenají?

Hrozně moc. Vždycky je důležité se v některém zápase střelecky chytit, aby vám to v těch dalších šlo lépe. Doufám, že tohle byl ten případ a góly budou přibývat.

V obou případech jste dostal od spoluhráčů ideální přihrávky, že?

Ano. Při prvním mě našel skvěle Pavel Bucha, stačilo nastavit nohu a koncentrovat se na balon, aby z toho nebylo fiasko. U druhého mě krásnou kolmicí našel Honza Kopic, na mě bylo si to správným dotekem připravit a uklidit míč do sítě. To se naštěstí povedlo. Děkuji oběma, že mi to takhle připravili. Snad jim to příště vrátím.

O výhru jste se ale v závěru třásli, proč?

Bylo to těžký zápas, stejně jako minulý týden v Brně. Tentokrát jsme vedli o dvě branky, ale Budějovice podaly velmi dobrý výkon. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli.

Vy jste se trefil poprvé od 5. listopadu, kdy jste skóroval proti Zlínu. Už bylo čekání dlouhé?

Bylo to dlouhé. Gól jsem nedal ani v přípravě, takže jsem strašně rád, že jsem to protrhl. A přeji si, aby to pokračovalo v dalších zápasech.

Jste tak v boji o krále střelců celé soutěže, dokázal jste si něco takového představit?

Nedokázal. V kariéře jsem nikdy moc gólů nedával, ani v mládežnických kategoriích. Tohle je pro mě první sezona, kdy jsem jich dal aspoň deset. Doufám, že budou přibývat a o toho střelce se poperu.

Pokukoval jste po hattricku?

Člověk na to myslí, to je jasné. Ale zase jsem rád, že jsem pak dal na střídačku vědět, že už nemůžu. Cítil jsem, že melu z posledního, raději jsem dal prostor čerstvým klukům, než aby to kvůli mně hořelo.

Je snazší dávat góly za Plzeň než v Bohemians?

Těžké odpovědět... Každý tým má trošku jiný systém, tady v Plzni je to hodně i o defenzivě, proti Bohemce se styly dost liší. Možná bych tam zase tak kvalitní přihrávky třeba nedostal, těžko říct.

Zvykl jste si už na odlišný herní styl?

Systémově ano, ale samozřejmě je tam ještě co zlepšovat. Je to logické, když přijde člověk do jiného týmu. Důvěry trenérů si nesmírně vážím, když jsem přicházel, ani jsem popravdě nesnil, že bych začal v základní sestavě. A hned druhý zápas se to povedlo. Jsem za to strašně rád a dál chci dávat trenérům důvod, aby mě tam nechali.

Pozice podhrotu pod Tomášem Chorým vám vyhovuje?

I v Bohemce jsem hrál na pozici desítky, myslím, že mi to tam docela sedí. Našel jsem se tam, začal dávat góly. Asi je to pro mě ideální. Ale když mě trenér postaví jinam, vůbec nevadí.

Vedoucí Slavia teď hraje utkání před vámi. Sledujete ji na dálku?

Měl bych říct, že na to nekoukáme, ale já to sleduji hodně. Bude to boj do posledního kola. Nehledě na to, jestli Slavia vyhraje nebo prohraje. My musíme vyhrávat každý týden a každý zápas. Prostě pořád.