Hodně jsme ztráceli balony, musíme se zlepšit, ví plzeňský kouč Bílek

„Finální část nás trochu zlobí,“ uznal po vítězství 2:1 nad Dynamem trenér Michal Bílek. „Třeba s Hradcem jsme si vytvořili šest tutových brankových příležitostí, které jsme však neproměnili. A nakonec o výsledku rozhodla naše vlastní branka. Proti Budějovicím jsme tolik jasných šancí neměli, dostávali jsme se spíš do brejkových situací. Ale často se stalo, že jsme je dobře rozběhli, jenže úspěšně nedotáhli,“ mínil sedmapadesátiletý kouč.

Proti Jihočechům se přitom očekávalo, že mistr soupeře zatlačí a bude mít míč na kopačkách. Aktivnější však byli překvapivě hosté.

„Neměli jsme dobrý vstup, nechali jsme se zatlačit, České Budějovice hrály od začátku velmi dobře. Kombinovaly, držely balon. Nám se ovšem podařilo z vynikajícího protiútoku dát branku, ta akce byla ukázková. Ale obraz hry byl dál podobný, na nás byla vidět určitá nervozita a hodně jsme ztráceli balony,“ popisoval Bílek.

I tak měla Plzeň další šance, hostující gólman Janáček vytáhl dobrý zárkok proti ráně Kopice, neujala se ani hlavička Chorého. Na druhé straně musel být Staněk pozorný při zakončení Škody. Obraz hry se nicméně nezměnil ani po přestávce. České Budějovice víc držely balon, Viktoria hrála z hlubšího bloku. Přesto ve skóre odskočila, když Kopic krásně vysunul Květa a zimní posila chladnokrevně uklidila míč k tyči. „Pak jsme měli další příležitosti náskok navýšit, ale nedotáhli je. Místo toho, aby nás druhá branka uklidnila, vzápětí jsme si dali vlastní gól stejně jako s Hradcem. Proto pak bylo utkání nervózní až do úplného konce. Jsme rádi, že jsme ho zvládli, ale v těch následujících zápasech musíme být lepší,“ konstatoval Bílek.

„Mrzí nás výsledek, na druhou stranu nás těší výkon. Kdyby k tomu byl nějaký bodík, jsme velmi spokojení. Posouváme se, hra je stále lepší, ale to nejdůležitější jsme tady nechali,“ litoval českobudějovický trenér Marek Nikl.

Viktorii naopak těší výkon Romana Květa. Ten nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě a odvděčil se dvěma trefami i povedeným výkonem. „Roman potvrdil, proč jsme ho do Plzně přivedli. Je to hráč, který se dovede prosadit v ofenzivě, je gólový. Má výbornou střelu levou i pravou nohou. Jak tvrdou ránu, tak i technickou. A silný je i do kombinace. Splnil to, co od něj očekáváme,“ chválil Bílek.

Zároveň popsal, v čem se jeho tým potřebuje v příštích zápasech zlepšit. „Musíme být sebevědomější, lépe kombinovat a nenechávat se zbytečně zatlačit do defenzivy. Předchozí kolo v Brně jsme dominovali, výborně drželi balon i v době, kdy se utkání nevyvíjelo v náš prospěch a trpělivou hrou výsledek otočili. Sbírali jsme odražené balony, nenechali soupeře hrát. Ale proti Budějovicím jsme na ten výkon bohužel nenavázali. Na druhé straně je důležité, že jsme schopní vyhrát také zápas, ve kterém se nám úplně nedaří.“

V závěru nedělního duelu dokonce měli viktoriáni na hřišti šest obránců. Včetně Jemelky, kterému museli lékaři ošetřit tržnou ránu na hlavě. „Kaša šel ale na hřiště až na poslední dvě minuty. To je konec zápasu, kdy soupeř nakopával balony a chodil do soubojů. Věděli jsme o tom a potřebovali na hřišti ještě jednoho kvalitního hlavičkáře. Jinak od začátku jsme hráli na tři stopery, nebylo to nic výjimečného,“ reagoval plzeňský trenér.

Na lavičce zůstali ofenzivní hráči, do hry vůbec nezasáhli Vydra, Jirka či Durosinmi. „Tentokrát nebyl prostor je na hřiště poslat. Ale čeká nás ještě spousta zápasů a určitě prostor dostanou,“ doplnil Bílek.

Možná již nadcházející neděli, kdy Plzeň od 15 hodin čeká náročný souboj na hřišti Slovácka.