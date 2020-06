Jablonecký kouč Rada: Slavii jsme nebyli sparingpartnerem

Po porážkách v Praze od Bohemians, v Plzni a remíze doma v derby s Libercem završili nelichotivou šňůru výpraskem 0:4 v neděli večer na stadionu mistrovské Slavie ve 3. kole nadstavbové části o titul.



„Slavia byla celých devadesát minut lepší a dominovala. My jsme tahali za kratší konec a měli jsme možná dvě šance, ale museli bychom být důraznější. Z naší strany tak není co hodnotit, nebyli jsme pro ni sparingpartner, nevyrovnali jsme se jí prakticky v ničem,“ říkal zklamaný jablonecký kouč Petr Rada.

Na obranu jeho týmu je však třeba říct, že na těžký duel proti v naprosté pohodě hrající pražské Slavii nebylo z nejrůznějších důvodů k dispozici hned devět hráčů, kteří by vesměs měli nastoupit v základní jedenáctce. Navíc se zhruba po půlhodině zranila brankářská jednička Hrubý. Ovšem jeho věčný náhradník Hanuš ho zastoupil výtečně. Dostal sice tři góly, kterým se ale dalo těžko zabránit, a naopak několik tutovek Pražanů skvěle zlikvidoval a v nastavení ještě bravurně zneškodnil penaltu Musy.

„Hrubý musel odstoupit, měl nějaké problémy se zády a čekáme, co ukáže vyšetření. Uvidíme, jaký bude další zdravotní stav kádru, ale je to trochu problematické, řešíme to ze dne na den. Máme na to týden a pak jedeme zase do Prahy na zápas proti druhému ‚S‘. Musíme se na to připravit co nejlépe, nic jiného nám ani nezbývá,“ konstatoval Rada.



Jablonečtí se po nevydařené sérii propadli v tabulce dvě kola před koncem až na 5. místo. „Liberec je nyní před námi, má o bod víc, ale teď tam jede Slavia. Máme ještě šanci se posunout výš, ale musíme podat lepší výkony. Máme ještě dva zápasy, budeme hrát a bojovat až do konce,“ velí trenér Petr Rada.