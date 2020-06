Slavia chce Musovi pomoci k titulu krále střelců. Hattrick však nevyšel

„Bohužel, nedal jsem. Ale hlavně, že jsme vyhráli,“ řekl po utkání. „Musím Nikimu poděkovat, že mě nechal kopat.“

Slavia už má titul jistý, i bez Musova gólu z penalty vyhrála nad Jabloncem přesvědčivě 4:0, takže nebyl důvod se dílčím neúspěchem trápit, jenže Chorvat má na dosah korunu pro krále ligových střelců. Aktuální žebříček se třinácti zásahy vede, o jeden gól před teplickým Řezníčkem a sparťany Kangou s Kozákem.

„Kluci by chtěli Petarovi k vítězství pomoci. Proto mu Stanciu přenechal penaltu, proto jsme ho nechali na hřišti celých devadesát minut a nešel do hry Tecl,“ přiznal kouč Jindřich Trpišovský.

Dvaadvacetiletý střelec dal sedm gólů ještě za Liberec, kde na podzim hostoval. Po přesunu do Slavie nastupoval převážně jako náhradník, přesto střeleckou bilanci dál navyšoval.

Kouč si pochvaloval, že Musa je správný žolík. Opakoval, že vstup do rozehraného zápasu mu vyhovuje lépe než základní sestava.

Teď, když už je liga rozhodnuta, dal mu větší prostor. „Patří mezi mladé hráče, kteří přišli před čtyřmi měsíci a hned je čekal boj o titul. Dnes konečně mohl hrát uvolněně a bylo vidět, že mu to prospělo. Spadlo to z něj, najednou byl silný i ve složitých situacích. Při druhém gólu zachoval chladnou hlavu a vyřešil to skvěle,“ chválil Trpišovský.

Gól na 3:0 dal Musa po tvrdém souboji s obráncem Štěpánkem. „Viděl jsem, že nejde naplno na míč, tak jsem počkal a vyrazil do souboje. Vzal jsem míč a uklidil ho do brány,“ popisoval.

O titulu pro nejlepšího střelce sám mluvit nechce a v rozhovorech, které po utkání poskytoval, vždy stočil řeč jinam. „Jsem mladý hráč a mám velkou motivaci v každém utkání hrát naplno. Jsem rád, když dám gól, ale hlavní je, aby vyhrával tým,“ opakoval.

Fotbalisté Slavie se radují z jednoho ze čtyř gólů do jablonecké sítě.

To trenér Trpišovský je víc nad věcí a o Musově neúspěšném útoku na hattrick v nedělním večeru i vtipkoval. „Je to moje vina,“ usmál se. Na penalty se totiž až dosud nikdy nekoukal, důsledně se otáčel zády k hřišti a čekal na reakce svého okolí.

Teď to porušil.

„Chtěl jsem zjistit, jestli ta pověra opravdu funguje,“ prohlásil, a pak si ještě trochu přisadil: „Udělal jsem to pro jeho dobro. Za hattrick by do hráčské kasy platil hodně peněz.“