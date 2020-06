Slavia udělala titul zaslouženě, oceňuje jablonecký Rada soupeře

Zápas 3. kola elitní skupiny nejvyšší soutěže začne v neděli v 19 hodin. Jablonečtí fotbalisté drží čtvrtou pozici s dvoubodovým náskokem před rivalem z Podještědí Libercem. Na třetí pražskou Spartu ztrácejí tři kola před koncem nadstavbové části šest bodů.

Slavia vs. Jablonec Online reportáž v neděli od 19 hodin

Ze třetí pozice se půjde rovnou do předkola Evropské ligy, čtvrtý tým by ještě měřil síly s vítězem prostřední skupiny ligové tabulky. Do všeho ale může ještě promluvit středeční finále MOL Cupu. Pokud by totiž vítěz pohárové trofeje skončil do čtvrtého místa, pak by až pátý tým ligové tabulky svedl souboj o poháry s vítězem skupiny o Evropu.

Jenže jablonecký tým se po koronavirové pauze vypořádává s řadou dlouhodobě zraněných a v neděli v Edenu, domácím stánku pražské Slavie, opět navíc nemůže nasadit hostující opory ze Slavie Sýkoru, Matouška ani Jugase, který je ale stejně zraněný.

„Očekávám hodně těžký zápas jako vždy na Slavii. Pražská „S“ spolu s Plzní dominují naší lize, každý bod, který případně s těmito třemi soupeři uhrajete, je plusový,“ řekl před nedělním zápasem trenér Jablonce Petr Rada.

„Máme nějaké absence, budeme to mít těžké, ale musíme to nějak poskládat. Slavia už zaslouženě udělala titul po tom, jak prošla sezonou. Nemyslím si, že to nějak ovlivní ten náš zápas. Mají kvalitní kádr, pětadvacet vyrovnaných hráčů. Je jedno, kdo nastoupí, mají ty nejlepší hráče. Není takový rozdíl, jestli bude hrát jedna jedenáctka, nebo třeba sedm jiných hráčů. Rozdíl může být jen v herní praxi, že třeba tolik nenastupují, ale kvalita je u všech hráčů podobná.“

Jablonečtí mívali stadion v Edenu v oblibě, ale poslední dva zápasy tam prohráli, aniž by dokázali soupeři vstřelit branku. Jak si povedou na hřišti nového mistra nyní v nadstavbové části?