Liga pokračuje bojem o udržení, zachránit se můžou Teplice i Zlín

Olomouc je jako jediná zachráněná, Teplice se Zlínem se k ní můžou přidat. Karviná na stadionu Sigmy potřebuje zvítězit, aby mohla myslet na skok mimo barážové příčky.

Duel Příbrami s Opavou zase může hodně napovědět o tom, kdo skončí poslední a jako jediný sestoupí přímo.

Odpoledne a večer pokračuje třetí kolo nadstavbové skupiny o titul, Slavia, která si ve středu po výhře nad Plzní zajistila obhajobu titulu, po oslavách přivítá čtvrtý Jablonec.

Třetí Sparta nastoupí proti Plzni a když zvítězí, bude mít jistotu účasti v evropských pohárech.

Během soboty se rozhodovalo o postupujících do finále play off o Evropu, do kterého se probojovali fotbalisté Bohemians a Mladé Boleslavi. První zápas spolu hrají 4. července v Boleslavi, odveta v Praze je na programu o tři dny později.

Na vítěze čeká kvalifikační utkání o Evropskou ligu se čtvrtým nebo pátým týmem z elitní skupiny o titul.



Ostravskému Baníku zůstala jen teoretická naděje na účast v pohárech, protože v nadstavbové skupině o titul i potřetí prohrál.

Na hřišti Liberce byl od začátku horším týmem, domácí jen dlouho neproměňovali šance - až patnáct minut před koncem překonal Laštůvku záložník Pešek a nedlouho poté se radoval i Mara. Stronatiho snížení z penalty přišlo pozdě. Slovan se tak dobře naladil na středeční pohárové finále se Spartou.