Na zápas č. 300 nebude jablonecký Pilík vzpomínat rád

V neděli oslavil záložník FK Jablonec Tomáš Pilík už svůj 300. prvoligový start, ale na jubilejní zápas, díky němuž vstoupil do Klubu legend Fortuna:ligy, asi nebude vzpomínat moc rád. Jablonečtí totiž utrpěli na stadionu pražské Slavie po slabém výkonu debakl 0:4.



„Právě proto se mi to blbě hodnotí. Byl to pro mě třístý prvoligový zápas, to číslo je hezké, ale takhle jsem si ho určitě nepředstavoval,“ říkal na webu jabloneckého klubu 31letý středopolař Tomáš Pilík.

„I když já tyhle statistiky až tolik nesleduji, ale přítelkyně mi to připomínala. Říkala mi každým zápasem, že se to blíží a věděl jsem o tom. Představoval jsem si to trošku jinak a ne, že dostaneme čtyři góly. Prohra je vysoká a určitě to kazí.“

Fotbalisté Jablonce ale nastoupili v Edenu proti mistrovské Slavii v silně improvizované sestavě, protože hned devět stabilních hráčů bylo z nejrůznějších příčin mimo hru.

„Moc dobře se mi to nehodnotí. Dostali jsme tu za dva zápasy během měsíce devět gólů a žádný nevstřelili. Je to špatné. Každý by si asi měl sáhnout do svědomí, co pro to udělal, nebo mohl udělat víc. Takovéto góly totiž nedostanou ani žáci, je to těžké...,“ zlobil se Pilík. „Do zápasu s něčím jdeme a když dostaneme brzy gól, tak je to samozřejmě špatné. Ani jsme se nedostali moc k ničemu směrem dopředu. Přijde mi, že se schováváme, ani balon moc nechceme, je to takové na náhodu.“

Přesto Pilík věří, že se tým ještě zvedne. Jablonečtí jsou aktuálně pátí s bodovým mankem na rivala z Liberce a s náskokem pěti bodů na Ostravu. Právě doma s Baníkem příští středu nadstavbu ukončí, předtím je čeká v neděli duel na Letné se Spartou. Ve hře je tak ještě případný boj o Evropskou ligu. „Musíme být pozitivní a nesmíme propadat negaci. Teď to řeknu možná blbě, ale asi se nedalo moc čekat, že ze dvou zápasů v Plzni a na Slavii uděláme nějaké body. Jde o to, jak vypadá hra, i když v Plzni byla slušná. Budeme muset určitě porazit Ostravu a doufat, že Liberec už neuhraje body.“

Tomáš Pilík přišel do Jablonce vloni na konci února, když předtím působil v podzimní části sezony v maďarském Honvédu Budapešť. V neděli tedy vkročil do elitního Klubu legend Fortuna:ligy, do něhož jsou zařazeni hráči a trenéři, kteří odehráli nebo odtrénovali v české nejvyšší fotbalové soutěži 300 a více zápasů. Pilík jich odehrál 230 za Příbram, 22 za Brno, 13 za Ostravu a zatím 35 za Jablonec. Za 15 sezon v první lize vstřelil 24 gólů a připsal si 34 asistencí.