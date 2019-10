Impuls přišel v pravý čas, hodnotí změnu trenéra zlínský Buchta

„Chápu, že nám chce vedení dát nový impuls. Věřím, že přišel ve správný čas. Už toho bylo dost,“ přiznal Buchta, že předčasný konec Josefa Csaplára ho nepřekvapil. „Doufám, že se nastartujeme podobně, jako když převzal mužstvo poprvé.“

Snažil se vás staronový trenér vyburcovat?

Víme, že už musíme začít vyhrávat. Honit to někdy v závěru je ošemetné. Zároveň se nás snažil uklidnit, že je to pořád v našich silách.

Po dvanácti z dvaceti podzimních kol máte jenom deset bodů. Kolik jich vám dá klid do zimní přestávky?

Teď pro nás platí klasická fráze jít zápas od zápasu. Střední skupina by byla výborná. Získat před jarem dvacet, dvaadvacet bodů by bylo výborné.

Zlín - Mladá Boleslav Sledujte od 16.30 hodin online.

Zkušenosti s hrou o záchranu máte z Jihlavy bohaté. Co je v nich nejdůležitější?

Skoro pořád jsem hrál spodek tabulky. I v Brně nebo v Bohemce. Byl jsem rád, že jsem si mohl jednu sezonu ve Zlíně od toho odpočinout. Bohužel to vypadá, že je to zase zpátky. V takových zápasech se kolikrát nehraje fotbale. Je potřeba jezdit po zadku a být stoprocentně koncentrovaný. A nedělat zbytečné chyby, protože pak soupeře pustíte do hry a těžko se pak výsledek honí. Nedaří se nám dávat góly ani v defenzivě. Musíme se soustředit na každou situaci a všechno odehrát poctivě.

Z čeho plyne tolik inkasovaných branek?

Je to všechno se vším. Třeba na Baníku měli domácí čtyři brejky a dali čtyři góly. Potrestali nás úplně ze všeho. To bylo až extrémní. I s Karvinou jsme dostali čtyřku. Má to spoustu faktorů. Ale zásadní je větší důraz ve vápně. Také se nám nedařilo dohrávat konkrétní situace ve vápně.

Změnili jste styl bránění?

Dva týdny během reprezentační pauzy jsme se soustředili na defenzivu. Víme, že gólů bylo hodně.

Čeká vás Mladá Boleslav s Komličenkem a Mešanovičem. Čisté konto by bylo velkým úspěchem, že?

Je to asi nejlepší útočná dvojice v lize. Záleží, kolik jim dáme prostoru. Žádnému útočníkovi se nehraje dobře, když jste na něho nalezlí. Musíme být u nich blízko, nedat jim vůbec šanci, aby se do zápasu mohli dostat. Když jsme proti Boleslavi hráli doma první zápas play off, tak nám dal Mešanovič gól z centru, ale jinak neměli žádnou šanci.