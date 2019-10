Na Slavii přijede Příbram. Plzeň čeká Baník, Spartu výlet do Teplic

Liberec v podještědském souboji přivítá Jablonec, obnovená premiéra v roli hlavních koučů čeká po odvolání předchůdců na lavičkách Bohemians 1905 a Zlína trenéry Luďka Klusáčka a Jana Kameníka.

Všech osm utkání se tentokrát odehraje o víkendu – čtyři v sobotu, čtyři v neděli.

Slavia Praha - 1. FK Příbram sobota 19.00, sudí Rejžek Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Zelený - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Milan Škoda. Příbram: Boháč - Nový, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Zeman, Dramé, Kingue, Voltr - Polidar - Michal Škoda.

Slávisté v ligové sezoně ještě neprohráli a dostali jen dva góly. Takřka neprůstřelný gólman Ondřej Kolář v nejvyšší soutěži neinkasoval už 758 minut a 144 minut ho dělí od vyrovnání rekordu Petra Čecha.

V Edenu nenašla Slavia přemožitele ve 20 kolech po sobě a vede ligu o šest bodů před Plzní.

„Náskok vůbec neřeším, je odehráno 12 z 35 kol. V minulé sezoně jsme vedli o šest bodů před koncem základní části a pak se hrálo prakticky do posledního kola o titul. Soutěž je hrozně dlouhá,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Příbram je v tabulce čtrnáctá. Z posledních pěti kol si připsala jediný bod a je nejhorším týmem na hřištích soupeřů. Prohrála tam všech pět utkání ligové sezony a nevstřelila v nich ani gól.

Navíc jí chybí vykartované opory Rezek, Soldát a Tregler. Kvůli dohodě klubů nemůže nastoupit ani Alvir, host ze Slavie.



„Osa týmu a to nejlepší, co máme, hrát nemůže, takže dostanou šanci jiní hráči. Nastoupíme na Slavii asi v nejmladší sestavě, která v lize nastoupila, protože tam bude hodně devatenáctiletých hráčů. Slavia má velkou kvalitu, bude to obrovsky těžké,“ uvedl příbramský trenér Roman Nádvorník.



Slovan Liberec - FK Jablonec sobota 14.30, sudí Pechanec Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mikula, Hybš - Oscar, Breite - Malinský, Baluta, Potočný - Kuchta. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal.

Desátý Slovan zvítězil v jediném z uplynulých pěti kol, zatímco čtvrtý Jablonec v jediném ze čtyř.

„Každé derby má náboj. Na takový zápas není potřeba hráče moc motivovat. Mančafty se do derby nechají vtáhnout, je tam i nějaké hecování,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada, který trénoval i Liberec.



Jeho svěřenci v posledních čtyřech vzájemných soubojích neprohrál a neinkasoval. Moc branek nicméně nedostával ani Slovan, vždyť ve třech soubojích v minulé sezoně padl jediný gól (dvě remízy 0:0, výhra Jablonce 1:0).

„Čeká nás regionální a navíc velmi těžký soupeř s kvalitním trenérem. Jablonec je na tom dobře kondičně, má rychlý přechod do útoku. Na druhou stranu je jeho bilance příznivější doma než venku. Budeme se snažit, abychom se k nim vítězstvím trochu přitáhli v tabulce,“ uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.



Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice sobota 16.30, sudí Houdek Předpokládané sestavy:

Olomouc: Reichl - Radek Látal, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Plšek, González, Texl - Yunis. Č. Budějovice: Křížek - Čolič, Sivok, Havel, Novák - Čavoš, Kladrubský - Brandner, Schranz, Mršič - Ledecký.

Osmá Olomouc vyzve třinácté České Budějovice. Sigma neprohrála šest kol za sebou, Dynamo minule po třech porážkách v řadě konečně bodovalo a výhrou nad Bohemians se odpoutalo z posledního místa.

„Budějovicím chybějí body, ale rozhodně si nemyslím, že by měly hrát o záchranu. Především v útočné fázi jsou nebezpečné. Typologicky mají dobré hráče na brejky a do presinku. Je to mužstvo, které nechceme podcenit, musíme být ostražití,“ uvedl olomoucký kouč Radoslav Látal, jehož tým třikrát v řadě remizoval.

„Olomouc je doma velice silná, hodně fotbalová. Nebezpečných hráčů dopředu je tam víc - Pilař, Plšek, Falta. To jsou fotbalisti, kteří mají v lize něco odkopáno. Olomouc týmově působí velice dobře, ale každý soupeř je k poražení. Věříme, že jsme schopni tam uspět,“ řekl David Horejš, trenér Dynama.

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav sobota 16.30, sudí Proske Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Azackij, Bartošák - Fantiš, Podio, Folprecht, Jiráček, Čanturišvili - Poznar. Ml. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Bucha, Hubínek, Matějovský, Budínský - Mešanovič, Komličenko.

Předposlední Zlín, který prohrál pět z posledních šesti kol, nahradil Josefa Csaplára dosavadním asistentem Kameníkem. Ten mužstvo vedl už na konci minulého ročníku - v nadstavbě si připsal dvě výhry a dvě porážky.

„Reprezentační přestávka nám pomohla, abychom s hráči mohli strávit větší čas pospolu a mohli se více věnovat věcem, které nás trápí. A to ať už do defenzivy, tak do ofenzivy,“ řekl Kameník, který varuje zejména před soupeřovým útokem.



Mladá Boleslav je totiž spolu se Slavií nejlépe střílejícím mužstvem ligy. Na druhou stranu vítězí jen doma, venku z pěti duelů vytěžila pouze bod.

„Kromě druhé půle na Slavii a v Jablonci, kde jsme paradoxně prohráli, jsme venku nepodali dobré výkony. Musíme začít bodovat ve venkovních utkáních a hlavně se musíme zlepšit v herní stránce, kde to nemá takovou šťávu jako doma. Věřím, že zlepšení prokážeme už ve Zlíně.“ řekl trenér Jozef Weber.

FK Teplice - Sparta Praha neděle 18.00, sudí Machálek Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Trubač, Hyčka - J. Mareš, Řezníček. Sparta: Heča - Sáček, Hancko, Lischka, Frýdek - Graiciar, Trávník, Kanga, Hašek, Hložek - Kozák.

Sparta po porážkách se Slavií a Plzní před reprezentační pauzou zabrala a díky hattricku Libora Kozáka rozstřílela Karvinou 4:0.

Teplice jsou nicméně rozjeté, šestkrát po sobě v lize neprohrály. Oba týmy nasbíraly 17 bodů.

„Teplice jsou na dobré vlně. V posledních vzájemných utkáních bylo vidět, že na Spartu umí, vždy se na ni dokážou připravit. A mají kvalitu. Doufám, že uděláme nějakou šňůru dobrých zápasů, už bychom to potřebovali,“ doufá v další vítězství sparťanský asistent Michal Horňák.

„I když je teď Sparta na tom tak, jak je, že má stejně bodů jako my, pořád má top hráče. Mám k ní obrovský respekt. Vím, že nás čeká strašně těžké utkání. Chceme na Spartu vyrukovat s poctivostí, zarputilostí, bojovností, chceme udělat na její stopery obrovský tlak,“ pravil teplický kouč Stanislav Hejkal.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava neděle 15.30, sudí Marek Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík - Krmenčík. Ostrava: Budinský - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter, Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Smola.

Plzeň posledně po pěti ligových výhrách za sebou podlehla Mladé Boleslavi 1:2 a po zápase s Baníkem se příští neděli utká se Slavií.

„Čekají nás velice těžcí soupeři a zvládnout tohle domácí dvojutkání s Ostravou a Slavií pro nás bude hodně náročné. Je vidět obrovský pokrok ve vytváření kádru a kvality hráčů Baníku. Hrajeme doma, což je obrovsky zavazující,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Ostrava v uplynulých dvou zápasech před vlastními diváky deklasovala Příbram (3:0) a Zlín (4:0), venku ale třikrát po sobě nebodovala.



Plzeň navíc v lize neporazila od srpna 2009 osmnáctkrát za sebou – vítězství Baníku tenkrát trefil Róbert Zeher.

„Plzeň je výborný tým. Pojedeme bojovat o každý míč a metr, a když do toho přidáme i trochu hernosti, která se nám lepší, věřím, že budeme konkurenceschopní. Plzeň chce hrát fotbal, což nám vyhovuje. Musíme využít situace, které budeme mít, to je cesta k úspěchu,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava neděle 15.30, sudí Královec Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Havel, Hůlka, Pokorný, Bartek - Záviška, Jindřišek, Rada, Vodháněl - Keita, Vaníček. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa - Manzia, Šulc, Zapalač - Dedič.

Vedení Bohemians odvolalo Martina Haška, jehož nahradil Klusáček, který na jaře 2014 vybojoval s „Klokany“ záchranu v nejvyšší soutěži.

Pražané v lize čtyřikrát za sebou nevyhráli a z jedenácté příčky mají jen tříbodový náskok na poslední Opavu, s níž se v neděli utkají v Ďolíčku.

„Vnímám důležitost zápasu, protože je to soupeř ze spodku tabulky. I vzhledem k dalšímu losu bychom rádi slavili na konci zápasu tři body,“ prohlásil Klusáček.



Slezané v nejvyšší soutěži nezvítězili desetkrát po sobě a do konce podzimní části je z trenérské pozice povede sportovní manažer Alois Grussmann.

Ten mimochodem coby hráč zažil poslední opavské vítězství na půdě Bohemians - v roce 1996 k němu přispěl gólem.

MFK Karviná - 1. FC Slovácko neděle 15.30, sudí Klíma Předpokládané sestavy:

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Lingr, Smrž, Hanousek, Bukata, Ba Loua - Petkov. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, O. Šašinka, Navrátil - Zajíc.

Dvanáctá Karviná v neděli proti Slovácku zkusí v šestém domácím utkání ligové sezony poprvé zvítězit.



„Před vlastními příznivci nehrajeme špatně, ale bohužel nedáváme góly. To je problém. Věřím, že nás fanoušci nenechají ve štychu, přijdou a my neúspěšnou sérii v domácím prostředí zlomíme,“ řekl karvinský asistent Marek Bielan.

Slovácko minule porazilo Liberec a zvítězilo po pěti neúspěšných kolech.

„Dodalo nám to klid,“ uvedl asistent Michal Šmarda. „V Karviné nás nečeká nic snadného. Domácí až na výjimku na Spartě málo inkasují, je to celkově nepříjemný soupeř, s pevnou defenzivou, hodně běhavý, se snahou o brejky. Rádi bychom se vraceli domů s nějakým bodem.“