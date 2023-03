Derby bez Olayinky. Slávistická opora dostala trest na čtyři utkání

Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník bude Slavii chybět v nadcházejících ligovém zápase s Olomoucí, v pohárovém semifinále proti Bohemians, dále v lize v Mladé Boleslavi a v derby na Spartě.

Olayinka se provinil hrubým nesportovním chováním, v přerušené hře napadl protihráče Gigli Ndefeho z Liberce. „Prudké udeření hlavou do oblasti obličeje protihráče,“ popsal přestupek hlavní sudí Miroslav Zelinka.

„Disciplinární komise stejně jako v předchozích případech rozhodovala dle zápisu o utkání, zprávy delegáta a videozáznamu z utkání. Hráč Olayinka se dopustil přestupku, na základě kterého mu hrozila trestní sazba zákazu činnosti až na dva měsíce, tedy až na osm soutěžních utkání,“ poznamenal předseda komise Richard Baček.

„K trestání těchto přestupků komise přistupuje zákazem činnosti na vyšší počet utkání a z tohoto přístupu a trendu nebude ustupovat,“ zdůraznil Baček.

Olayinkovi přitížilo chování po poté, co mu rozhodčí ukázal červenou kartu. Nigerijský záložník se rozčiloval, strkal s protihráči. Choval se opačně, než jak po vyloučení má vypadat spořádaný odchod do kabiny.

„Viditelně se zdráhal opustit hrací plochu a vyvolával další konfliktní situace s hráči soupeře,“ podotkl předseda disciplinárky.

Naopak komise přihlédla k tomu, že dosud červenou kartu nedostal, že se na jednání dostal a svého činu litoval.

I proto má zastavenou činnost na čtyři utkání. Komise rozhodla v mezích, v jakých uděluje tresty v současném ročníku. Nejvyšší trest - na pět utkání - dostali sparťan Kuchta, zlínský Cedidla za surovou hru a čerstvě i jeho spoluhráč Martin Fillo.

Třemi zápasy komise trestala za mírnější přečiny, než byl ten Olayinkův.

Pro Slavii je jeho absence problém.

Olayinka je ve Slavii pátým rokem, který je jeho posledním. Už v lednu, půl roku před vypršením smlouvy, se dohodl na kontraktu s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Jaro ve Slavii rozhodně jen nedohrává, naopak. Hraje s obrovským zápalem. V osmi jarních duelech dal pět gólů, na dalších třech se přímo podílel, nosil kapitánskou pásku.

Zaujetím pro hru, nasazením strhává spoluhráče.

Spartě se při jeho absence uleví nejen proto, že patří k důležitým hráčům Slavie. Svým mnohdy teatrálním chováním v derby Olayinka jitří atmosféru, hádá se s rozhodčími, štve protihráče, rozsévá emoce.

Své neudržel o víkendu v Liberci. Nejdřív se zásadně podílel na obou brankách Slavie, kterými otočila skóre z 0:1 na 2:1. V prvním poločase vyrovnal, po přestávce po jeho souboji s Ndfefem sudí odpískal penaltu, z níž šla Slavia do vedení.

Jenže dvě minuty před koncem po jeho dalším pádu v pokutovém území mu nizozemský obránce s angolskými kořeny Ndefe vyčinil. Olayinka vyskočil ze země na nohy a hlavou ho udeřil.

„K takové reakci v té chvíli nebyl žádný důvod. Měli bychom mít nadhled a dohrát to jinak. Je to nepochopitelný zkrat, který se mu nikdy nestal za celých pět let, co tady je,“ divil se kouč Trpišovský.