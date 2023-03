Olayinkův zkrat. Nepomůže mu zápis sudího ani chování po vyloučení

Až 15. dubna budou slávisté nastupovat na Letné k mimořádně důležitému utkání v boji o titul, Olayinka může usednout jen na na tribunu.

Jestli bude trenérovi Jindřichu Trpišovskému k dispozici, se dozví ve čtvrtek po jednání disciplinární komise.

Pokud mu zastaví činnost na tři soutěžní utkání, což je s ohledem na jeho exces trest na dolní hranici sazby, Slavia by svou oporu v derby mohla využít.

Právě tři utkání, ligové s Olomoucí a v Mladé Boleslavi i pohárové semifinále s Bohemians, čekají slávisty do duelu na Spartě.

„Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování. Prudké udeření hlavou do oblasti obličeje protihráče v přerušené hře,“ formuloval přestupek do zápisu o utkání hlavní sudí Miroslav Zelinka.

Jelikož pro disciplinárku je oficiální dokument ze zápasu hlavním zdrojem informací vedle například stanoviska komise rozhodčích či videozáznamu, Olayinka má před slyšením složitou pozici.

Podle paragrafu 48 disciplinárního řádu lze za tělesné napadení hráče trestat zákazem činnosti až na dva měsíce. Pokud se toho dopustí zvlášť hrubým způsobem, je maximální sazba šest měsíců.

Až tak tvrdý trest na horní hranici Olayinku nečeká, Ndefe nebyl zraněn a utkání dohrál. Podle letošní praxe disciplinárky lze odhadnout, že verdikt by mohl být mezi třemi až pěti zápasy.

Olayinkovi může přitížit i chování poté, co mu rozhodčí ukázal červenou kartu. Nigerijský ofenzivní záložník se rozčiloval, strkal s protihráči. Choval se opačně, než jak po vyloučení má vypadat spořádaný odchod do kabiny. I to komise posuzuje.

Když byl před týdnem vyloučený budějovický Lukáš Čmelík za rovněž hrubé nesportovní chování - úmyslné udeření soupeře rukou do krku v přerušené hře -, obdržel trest právě na tři utkání.

Posuďte sami, jak Čmelíkova „jemná“ facka vyzněla ve srovnání s Olayinkovým činem.

Podobného přestupku jako Olayinka se v letošním ročníku dopustil plzeňský útočník Chorý, který hlavou udeřil sparťana Sörensena. Ale jelikož sudí na hřišti přestupek pořádně neviděl a videoasistent Franěk ho špatně vyhodnotil, Chorý vyloučení unikl, a tak ho komise trestat nemohla.

Nejvyšší tresty v letošní sezoně Kuchta (Sparta) - 5 zápasů, surová hra

Cedidla (Zlín) - 5 zápasů, surová hra Čmelík (Budějovice) - 3 zápasy, hrubé nesportovní chování

Rybička (Hradec) - 3 zápasy, surová hra

Malínský (Jablonec) - 3 zápasy, surová hra

Vraštil (Olomouc) - 3 zápasy, surová hra

Didiba (Zlín) - 3 zápasy, surová hra

Květ (Bohemians/Plzeň) - 3 zápasy, surová hra

Silný (Zlín) - 3 zápasy, surová hra

Ndefe (Ostrava/Liberec) - 3 zápasy, hrubé nesportovní chování

Sedmadvacetiletý Nigerijec prožívá gólově nejúspěšnější ročník v české lize, dal už celkem deset branek.

Ve Slavii hraje pátým rokem, který je jeho poslední. Už v lednu podepsal smlouvu s Crvenou zvezdou Bělehrad, s jejímž dresem pózoval. Tím trochu slávistické vedení naštval.

Ale pro Trpišovského je na jaře jedním z nejdůležitějších hráčů týmu. Jen on, brankář Kolář a levý obránce Jurásek nastoupili v lize pokaždé v základní sestavě.

„Jsem rád, že tady je a že hraje. Už přemýšlím, co bude v létě, až odejde. Když řešíme příchody, tak říkám, že potřebujeme nového Olayinku,“ nechal se před dny slyšet Trpišovský. To Olayinka zrovna dvěma góly rozhodl těžký duel proti Slovácku.

I v Liberci se zásadně podílel na obou brankách Slavie. V prvním poločase vyrovnal na 1:1, po přestávce po jeho souboji s Ndfefem sudí odpískal penaltu, z níž šla Slavia do vedení.

Jenže dvě minuty před koncem po jeho dalším pádu v pokutovém území mu nizozemský obránce s angolskými kořeny Ndefe vyčinil. Olayinka vyskočil ze země na nohy a hlavou ho udeřil.

„K takové reakci v té chvíli nebyl žádný důvod. V zápase byl jedním z nejlepších a nejaktivnějších hráčů, my bychom naopak měli mít nadhled a dohrát to jinak. Je to nepochopitelný zkrat, který se mu nikdy nestal za celých pět let, co tady je. Řešit to s ním určitě budeme, zajímá mě, proč takhle reagoval,“ přemítal kouč Trpišovský.