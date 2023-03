O výhru jsme se připravili jen vlastní hloupostí, zlobil se Trpišovský

Favorizovaná Slavia v infarktovém závěru na hřišti trápícího se Liberce ztratila výhru (2:2) a tabulku vede před Spartou už jen o skóre.

„Bude to tahání o každý bod, konec se blíží,“ prohlásil Trpišovský.

Je velkou komplikací, že se na vás v tabulce Sparta dotáhla?

Týmy jsou silné v domácím prostředí a důležité jsou body z venkovních zápasů. O to víc mě remíza v Liberci mrzí, na našem výkonu bych těžko hledal nějaké vady. Zaslouženě jsme zápas otočili a o výhru jsme se připravili jen vlastní hloupostí. Ztratili jsme dva body, které můžou být v konečném součtu důležité.

Hloupost udělal váš záložník Olayinka, který v závěru za stavu 2:1 pro vás neudržel nervy, hlavou udeřil protihráče a dostal červenou kartu. Bylo vyloučení příčinou toho, že jste vedení neudrželi?

Myslím, že klíčové byly ty naše dvě neproměněné šance, které předtím měli Zefeiris a Van Buren.

Budete s Olayinkou jeho zkrat řešit?

Jednoznačně ano. Za stavu 2:1 není k takové reakci absolutně důvod, navíc byl jedním z nejlepších hráčů na hřišti. Nemůže takhle reagovat, když vedeme: jednak jsme pak dohrávali v deseti a jednak nám bude chybět v dalších zápasech. Byl to nepochopitelný zkrat, který se mu ještě nestal. Zajímalo by mě, proč to udělal.

Čekal jste, že zápas bude tak vypjatý?

V Liberci je to tak vždycky. Je tady fotbalové prostředí, domácí tým hrál po delší době před velkou kulisou a vyždímá ze sebe maximum. Liberec hrál na brejkové situace a my jsme bohužel závěr nezvládli.

Jinak jste byl s výkonem spokojen?

Na to, jak těžký byl terén, to byl zajímavý zápas. Vyvíjel se hůř pro nás, prvním inkasovaným gólem jsme se dostali do složité situace. Náš výkon se ale pořád zlepšoval a do poločasu se nám podařilo vyrovnat. Ve druhém jsme byli hodně aktivní a z penalty jsme šli do vedení, minimálně dvě další stoprocentní šance jsme ale bohužel neproměnili. Místo abychom utkání v pohodě dohráli, v závěru se pošleme do deseti a dostaneme gól na 2:2.