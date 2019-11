Musa řádí: jeden týden, tři zápasy, čtyři góly. Libereckou hru posunul

„Jsem velmi šťastný, že dávám góly, ale hlavní je, že vyhráváme. Musím podávat takové výkony dál a makat na sobě,“ opakuje jedenadvacetiletý talent v poslední době po každém utkání.

Do Liberce přišel v zimě na hostování ze Slavie, svůj potenciál však naplno ukazuje až nyní. „Na jaře moc nehrál, a když jsem v létě přišel k týmu, byl na tom špatně kondičně. Pro jeho styl hry je přitom kondice naprosto zásadní,“ podotýká liberecký kouč Pavel Hoftych.

Musa je podle něj talentovaný, pracovitý i obětavý a liberecká hra se s ním posunula o dvacet metrů blíž k brance soupeře. „Nejenže góly sám dává, ale hodně příležitostí připraví i pro další hráče. Je ovšem potřeba dodat, že žádný útočník se neobejde bez servisu celého týmu,“ připomíná Hoftych.

Vysokému útočníkovi prospěl letní příchod rumunského záložníka Alexandra Baluty. Hráč, který je U Nisy rovněž na hostování ze Slavie, umí dát Musovi potřebný balon do běhu. A nejen on, Musa hodně těží i ze spolupráce s Romanem Potočným, který mu už nahrál na několik gólů. „Oba jsou to velmi dobří hráči a navzájem se doplňujeme,“ konstatuje Musa.

Potočný byl doteď se šesti góly nejlepším ligovým střelcem Liberce, trefou proti Příbrami se na něj však Musa dotáhl. Žádná řevnivost však mezi nimi neklíčí.

„U nás je jedno, kdo dává zrovna góly. Péťovi se daří a my jsme za to rádi. Je to zásluha celého týmu, že nám to teď tak šlape,“ tvrdí Potočný. „Já jsem i radši, když na gól můžu nahrát. Přihrál jsem Péťovi na gól v Boleslavi, proti Teplicím i proti Příbrami. Těší mě, že spolupráce mezi námi funguje.“

Když má Potočný svého parťáka charakterizovat, říká: „Je to dvoumetrový chlap, který je silný zády k bráně. Za poslední půlrok se hodně zlepšil a navíc získal sebevědomí. Ve fotbale je nejdůležitější hlava a jemu to v ní teď šlape.“

Spoluhráči i trenér Hoftych se však shodují, že Musa je ještě mladý hráč a sláva mu nesmí stoupnout do hlavy. „Stačilo, aby se o něm napsalo pár článků, Petar trošku vyrostl a při pohárovém zápase s Teplicemi se mu v prvním poločase nechtělo moc běhat, takže jsme si o tom museli o přestávce promluvit,“ přiznává liberecký kouč.

Rodák z chorvatské metropole Záhřebu dal v posledních pěti ligových zápasech pět gólů a svými výkony na sebe upoutává pozornost. Zůstává však stále hráčem Slavie, která si pro něj do Liberce může kdykoliv sáhnout. To si samozřejmě uvědomuje i on sám. „Slavii sleduju, ale teď jsem tady, abych pomohl týmu a dívám se jen na Liberec,“ říká.

V Liberci doufají, že Musu udrží až do léta, kdy mu hostování z klubu úřadujících českých mistrů skončí. „Pokud by se ve Slavii neměl stát hráčem základní sestavy, tak věřím, že u nás zůstane i na jaře. Pro jeho rozvoj je důležité, aby hrál,“ konstatuje trenér Hoftych.

A že v Liberci ve své současné formě hrát pravidelně bude, je nad slunce jasnější.