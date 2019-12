Musa i Baluta u nás zůstanou, těší libereckého kouče Hoftycha

„Potenciál máme určitě vyšší, ale na začátku sezony jsme měli obrovské problémy v útočné fázi,“ ohlíží se Hoftych. „Útočníci byli nerozehraní nebo nedotrénovaní, takže jsme hráli prakticky bez nich, v čemž jsme vlastně navázali na loňskou sezonu. Postupně se to ale zlepšovalo.“

Jak dopadlo hodnocení podzimu s vedením klubu?

Nikdo samozřejmě není nadšený, Liberec chce vždy atakovat pohárové příčky. Po bídném startu jsme ale všichni rádi, že jsme se dostali do vyšších pater. Padla kritika, že jsme střídali fantastické zápasy s momenty, kdy jsme na hřišti skoro neexistovali. Hodnocení bylo ale pragmatické: postavení v tabulce není žádná hitparáda, ale je pozitivní, že jsme postoupili v domácím poháru a zůstáváme ve hře o Evropu.



Zmínil jste problémy v útoku. Nakonec jste však patřili k produktivnějším týmům a Roman Potočný s Petarem Musou se zařadili k předním střelcům. Kde nastala změna?

Třeba Musa vypadal na kondičních testech před sezonou doslova strašidelně. Na tom bylo potřeba zapracovat. Navíc mu prospěl příchod Alexandra Baluty, který věděl, jak mu přihrát a využít jeho schopností. Potočný se zase vyvaroval výpadků v koncentraci a začal se víc soustředit na koncovku nejen jako střelec, ale i jako autor skvělých přihrávek.

Působil jste jako generální manažer ve slovenské Trnavě a v létě jste se po delší době vrátil k funkci klubového trenéra. Byl pro vás přechod z kanceláře zpátky na hřiště náročný?

Z pozice funkcionáře jsem začal vidět fotbal trochu jinak. Zjistil jsem, jak těžké je shánět na něj peníze a další věci okolo. Získal jsem zkrátka komplexnější pohled. Otázka byla, jaký se mi v Liberci podaří postavit realizační tým. Důležité pro mě bylo sehnat kolegy a parťáky, na které můžu delegovat nějaké pravomoci a rozdělit si s nimi role. Asistenti Medynský, Holeňák i Čech to dokonale splňují. Fungujeme spolu výborně, dokážeme si říct i opačný názor, navíc jsme kamarádi. Zapomenout nesmím ani na kondiční trenéry, které třeba hráče Musu s Chalušem dostali zpět na špičkovou úroveň.

Liberecký hráč Roman Potočný posílá míč do hry.

Zkraje sezony Liberec prohrál čtyřikrát v řadě. Jak vratká byla tehdy vaše pozice?

Bylo to velmi těžké. Když má nový trenér po pěti kolech na kontě čtyři prohry, tak to není žádná radost. Navíc nás pronásledovaly sporné výroky rozhodčích. Věděli jsme, že v Karviné musíme bezpodmínečně bodovat a kluci tam vydřeli vítězství. To byl zlom podzimní části sezony.

Byl mezi hráči někdo, kdo vás na podzim příjemně překvapil?

Celkově bych řekl, že hráči odváděli solidní výkony a byli ochotní tvrdě pracovat. Tréninkový objem nám narostl o dvacet procent a naše hra se ubírala směrem k rychlosti a přímočarosti. Pokud mám jmenovat jednotlivce, tak velké kvality prokázali Oscar, Potočný nebo Musa. Největší vzestup ale podle čísel udělal Tomáš Malinský. Naopak málo se do základní sestavy přes Potočného s Malinským dostával Jakub Pešek. To mě mrzelo, protože je to taky výborný fotbalista. Věřím, že na jaře bude mít víc prostoru.



Liberecký kádr se každého půl roku mění. Zatím je jasné, že záložník Oscar míří do Slavie, která ho letos koupila. Co další odchody?

Všem ostatním hráčům jsem řekl, že se spolu sejdeme v kabině na startu zimní přípravy. Počítám, že k Oscarovi ještě můžou přibýt další dva až tři hráči, ale víc ne.

Petar Musa z Liberce se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Další slávisté Musa, Baluta a Kuchta tedy v Liberci zůstávají?

Ano. Pokud jde o Musu, udělal velký progres a jsme rádi, že tady ještě zůstane a bude se moct dál učit. Ostatně, i sám Petar u nás chtěl pokračovat.



A co záložník Potočný, který se s devíti podzimními góly nečekaně vyšvihl mezi ligové kanonýry a ohledně své budoucnosti se vyjadřuje tajemně?

Máte pravdu, že měl výborný podzim a že si vylepšil svoji značku. V Liberci má platnou smlouvu a uvidíme, jestli ji prodlouží, nebo přijde zajímavá nabídka odjinud. Jsme dohodnutí, že když u nás bude pokračovat, pomůžeme si navzájem - on nám hrát o vyšší příčky, my zase jemu značku Potočný ještě vylepšit.

Je nějaký herní post, který byste chtěl přednostně posílit?

K Musovi a Kuchtovi bychom chtěli přivést ještě jednoho útočníka. Ne na hostování, ale na přestup. Na jaře bychom si ho postupně připravovali pro další sezonu, protože shánět hotového útočníka v létě je hrozně těžké. Také bychom samozřejmě potřebovali ve středu pole nahradit Oscara a otázkou je i post levého beka, kde má Matěj Hybš zatím smlouvu do léta.



Liberecký trenér Pavel Hoftych dává pokyny hráčům.

Jaké budou cíle pro jaro?

Zabojovat o postup v poháru. Čtvrtfinále na hřišti Slovácka určitě nebude jednoduché, ale šance vidím vyrovnaně. A v prvoligové tabulce se chceme dostat ještě výš, abychom hráli kvalifikaci o Evropskou ligu.



Už za necelé tři týdny začne zimní příprava. Jak budete do té doby dobíjet baterky?

S manželkou už několik let o Vánocích jezdíme na lyže do Alp. Budeme v jednom menším středisku v Itálii a zůstaneme tam i přes Štědrý den. Všichni nakupují, takže tam moc lidí nebývá a někdy máme celou sjezdovku sami pro sebe. Těším se, že si v horách vyčistím hlavu, i na to, že se pak znovu sejdu s týmem k přípravě.