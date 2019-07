Musa se v Liberci konečně trefil. Raději bych ale chtěl body, říká

„Byl to výborný centr od Aleše Nešického, já vyskočil nejvýše a míč skončil v síti. První gól v lize mě samozřejmě těší, ale ještě raději bych byl, kdybychom bodovali,“ litoval 21letý Petar Musa, jenž pod Ještědem hostuje z pražské Slavie.

„Bojovali jsme až do konce, ale Plzeň má velmi dobrý tým. Měla více odražených druhých míčů a v tom mi podle mě přišla lepší. Škoda, myslím, že aspoň na remízu to bylo.“

Musa je odchovancem Dravogoljacu, ale ještě v přípravce odešel do slavnějšího NK Záhřeb. V červenci 2017 přestoupil do Interu Zaprešič, ale obratem zamířil do Slavie Praha. Ta ho okamžitě poslala hostovat do Viktorie Žižkov a začátkem roku 2019 se pak přesunul na rok a půl hostovat do Liberce.

V jarní části měl v útoku Slovanu velmi těžkou pozici, protože jasnou jedničkou byl forvard podobného typu Libor Kozák, jenž se gólově výrazně prosazoval.

Liberecký trenér Pavel Hoftych o Petaru Musovi „Petar Musa v první den přípravy při běžeckých testech málem zemřel, když to řeknu v nadsázce. Asi také vzhledem k tomu, že na jaře moc nehrál, přišel fyzicky trochu zanedbaný. Na tu jeho výšku to prostě bylo málo. Tak jsme ho museli postupně trochu dotrénovat. Já si ale myslím, že Petar má obrovský potenciál, na tréninku má výborné věci. Řekl bych, že je ochotný pracovat, že je to typ, který tu branku prostě dát umí. Na takové vysoké a urostlé útočníky se stoperům hraje špatně. Petar Musa je tvrdý v soubojích, má dlouhé nohy a soupeř neví, kde a kdy je na ně vytáhne. On je takový džekovský typ, přeju mu hodně štěstí, věřím, že nám v budoucnu pomůže a že ten první gól pomůže zase jemu. Škoda, že s Plzní nevedl aspoň k remíze.“

Musa proto chodil do zápasů spíše v jejich závěrech a odehraných minut moc nebylo. Ani po letním odchodu Kozáka se ale zatím do základní sestavy neprobil a v Ostravě i doma proti Plzni naskočil až jako střídající hráč.

„Na gól jsem čekal dlouho, nebylo jednoduché poprvé skórovat. Já ale dávám do každého zápasu všechno a teď to konečně přišlo,“ říkal 190 centimetrů vysoký Chorvat.

Je otázkou, jestli si o místo v úvodní jedenáctce Slovanu pro příští duel ve Zlíně svým premiérovým gólem řekl. „Vždy, když přijdu na plac, dělám maximum, abych pomohl týmu k vítězství. Od určení hráčů do základní sestavy tu je ale trenér,“ konstatoval liberecký fotbalista Petar Musa.