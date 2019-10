Liberec našel střelce. Musa má obrovský potenciál, chváli ho Hoftych

Musa přišel do Liberce před necelým rokem na hostování ze Slavie. Na jaře si připsal první ligové starty, ale mezi elitou se ještě rozkoukával.



V novém soutěžním ročníku už o sobě však dává rázně vědět, i když v základní sestavě dostal šanci jen šestkrát. V utkání 2. kola s Plzní vstřelil svůj první gól v nejvyšší české soutěži a kouč Hoftych ho chválil: „Petar má obrovský potenciál, na tréninku má výborné věci. Je ochotný pracovat, je to typ, který branku prostě dát umí.“



Musa se pak trefil i v Opavě, s Českými Budějovicemi a naposledy dvakrát v neděli v Mladé Boleslavi. Po půlhodině hry tam poslal Liberec do vedení a hned po obrátce po přihrávce Potočného doklepl míč do prázdné branky a zvýšil na rozdíl dvou branek. „Vypadalo to jako jednoduchý gól, ale jsem rád za obě branky i za to, že jsme vyhráli,“ zářil 21letý hráč, který fotbalově vyrostl v NK Záhřeb.

Mohl si připsat i hattrick. Za stavu 2:1 pro Liberec však přenechal penaltu Romanu Potočnému, který ji střelou doprostřed branky proměnil a podtrhl výhru Liberce.

„Máme domluvené, že penalty zahrává Potok,“ vysvětlil Musa. Potočný to viděl trochu jinak. „Ptal jsem se ho, jestli si nechce dát hattrick, ale říkal, že ne. Trochu se bál, ještě by musel něco zaplatit do kasy, takže nechtěl,“ řekl s úsměvem.

Právě Potočný je se šesti góly nejlepším libereckým střelcem, chorvatský spoluhráč mu však už šlape na paty. „Jsem pořád mladý kluk a musím každý den makat a dělat všechno pro to, abych příště hrál zase dobře,“ potvrzuje Musa pověst tréninkového dříče.

Hostování ze Slavie mu skončí příští léto, Liberec by ho však rád získal na přestup. V loňské sezoně měl severočeský celek se střílením gólů velké problémy. Na jaře mu sedmi trefami pomohl Libor Kozák, ten však po půl roce stráveném U Nisy zamířil do Sparty. Petar Musa by mohl být jeho nástupcem, je i podobný typ: vysoký, urostlý, důrazný. „Na takové útočníky se stoperům hraje špatně,“ podotýká kouč Pavel Hoftych.



Ten vítězné představení Liberce v Boleslavi paradoxně sledoval jen z tribuny. Kvůli čtyřem žlutým kartám totiž nesměl na lavičku a místo něj tým řídil asistent Pavel Medynský. „S Hofťou máme obrovskou výhodu, že jsme na sebe napojení. Hlavní trenér je ale jen jeden, každý máme v týmu svoji roli,“ řekl Medynský.



Liberec na Boleslav tradičně zahrát umí. V lize ji porazil už pošesté za sebou. A to přesto, že všech předchozích sedm domácích utkání letos Středočeši vyhráli.

Díky výhře v Mladé Boleslavi se Liberec s 18 body dostal v tabulce na osmé místo, jen o skóre před Olomouc a Teplice. Právě s těmi se už zítra utká doma U Nisy v osmifinále poháru.